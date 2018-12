La moción de confianza a Theresa May por el Brexit, últimas noticias en directo

EL PAÍS

"Iba a ir esta tarde a Berlín [a tratar de renegociar el Brexit], pero me voy a quedar aquí para defender mi liderazgo. Un nuevo liderazgo pondría en peligro a nuestro país y crearía una incertidumbre que no nos podemos permitir", alerta May, que recuerda que el cambio de primer ministro retrasaría o podría parar incluso el Brexit cuando el país "pide que se haga cuanto antes".

"Un nuevo líder no tendría tiempo de renegociar [con la UE] el Acuerdo de Retirada e impulsar la legislación necesaria en el Parlamento antes del 29 de marzo. Sus primeras decisiones deberían ser o extender o revocar el artículo 50 [por el que Reino Unido puso en marcha el reloj parar salir de la UE], y eso supondría retrasar o incluso frenar el Brexit, cuando lo que la gente quiere es que acabemos con este proceso", explica la primera ministra.