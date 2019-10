Un menor de nueve años, acusado de asesinar a cinco personas en Illinois

Un menor de nueve años ha sido acusado este martes de asesinato en primer grado por la muerte de tres niños y dos adultos en el Parque Timberline, Goodfield (Illinois). La fiscalía sostiene que el sospechoso prendió fuego intencionalmente a una autocaravana en la que se encontraba una familia que falleció producto de las llamas la noche del pasado 6 de abril. "Fue una decisión difícil", dijo al Journal Star el fiscal estatal del condado de Woodford, Greg Minger. "Es una tragedia, pero al final se está acusando a una persona muy joven de uno de los delitos más graves que tenemos”, agregó.

El sospechoso —del que no se ha revelado si es niño o niña— también es acusado de incendio premeditado y un cargo de incendio premeditado agravado, según informa el Journal Star, el principal periódico de Peoria (al norte del Estado), y el primer medio en dar a conocer la noticia. Minger, que no ha querido revelar detalles personales del acusado y si estaba relacionado con las víctimas, aclaró que revisó varios informes sobre el incendio antes de continuar con el procesamiento del menor. Según las conclusiones del forense del condado de Woodford, Tim Ruestman, el incendio que acabó con la vida de Ariel Wall, un bebé de un año; Rose Alwood y Daemeon Wall, dos menores de dos años; Jason Wall, de 34 años; y Kathryn Murray, de 69 años, fue iniciado intencionalmente.

Katrina Alwood, de 27 años al momento del suceso, y su hijo de ocho años lograron escapar de las llamas, según Buzzfeed. Ella estaba comprometida con Jason Wall, los padres de Ariel y Daemeon. Rose Alwood era sobrina de Katrina y Kathryn Murray su abuela.

"Los niños de nueve años no saben que Santa Claus no existe. No saben que la gente muere y no vuelven a la vida", apuntó a medios locales el fiscal y actual abogado defensor de menores Gus Kostopoulos. "No sé si los niños de nueve años pueden intentar cometer un asesinato", agregó. Illinois creó en 1899 el primer tribunal especial para menores. Aunque el sospechoso sea declarado culpable por el juez —no se someterá al fallo de un jurado—, no se arriesga a pena de cárcel. "Dada la edad, la libertad condicional es el único resultado que se puede obtener", aclaró el fiscal Minger, quien agregó que la condena será de al menos de cinco años, pero no puede extenderse más allá de cuando el acusado cumpla los 21 años.

Desde 2006 ningún menor de edad ha sido acusado de un asesinato múltiple, según la base de datos de la agencia Associated Press, el periódico digital USA Today y la Northeastern University de Boston, que llevan un conteo de los homicidios donde mueren cuatro o más personas en menos de 24 horas en Estados Unidos. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) publicó a comienzos de octubre un informe en el que revelaba que entre 2013 y 2018 al menos 30.467 niños menores de 10 años fueron arrestados en EE UU. La cifra anual se ha reducido considerablemente en los últimos años, llegando a 3.501 en 2018.