Irlanda amenaza con bloquear el acuerdo con Mercosur si Brasil no protege la Amazonia

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha advertido este viernes que si Brasil no muestra un mayor compromiso en la protección de la Amazonia, intentará bloquear el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Varadkar también ha criticado al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por sus acusaciones del pasado miércoles en las que apuntaba que grupos de protección del medio ambiente son los responsables de los incendios, con el objetivo de desprestigiarle como mandatario ante la comunidad internacional. Varadkar ha considerado que estas acusaciones son orwellianas, según informa el diario The Irish Independent. El Gobierno de Irlanda está pasando por un momento de gran presión por parte de productores de carne de vacuno, que temen que el acuerdo con el Mercosur --asociación que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay-- les perjudique, por la llegada de productos sudamericanos más baratos.

Hasta ahora el Gobierno irlandés mantenía su voluntad de revisar el acuerdo punto por punto antes de decidir ratificarlo o no. Pero desde que se revelaron los datos del notable aumento de incendios en la selva amazónica, un 83% más en lo que va de año respecto al mismo período de 2018, y las acusaciones de Bolsonaro a las ONG, Varadkar ha declarado que "no hay forma de que Irlanda apoye un tratado de libre comercio si Brasil no cumple con sus obligaciones medioambientales". Con anterioridad, Francia también ha amenazado con vetar el pacto comercial si Brasil decidía abandonar el acuerdo de París para luchar contra el cambio climático.

La Comisaría de Comercio de la UE calcula que el tratado no entrará en vigor hasta dentro de dos años, durante los cuales el Gobierno de Irlanda pretende monitorizar las acciones medioambientales de Brasil. El primer ministro ha defendido que no se puede exigir a los granjeros europeos que sigan una serie de normas estrictas, como la reducción de pesticidas y fertilizantes, "si no llegamos a un acuerdo contundente con medidas aceptables en materia laboral, de medioambiente y calidad del producto". El acuerdo 'hace eso' pero debe ser vigilado de cerca, ha añadido Vadkar.

La Comisión Europea ha asegurado este viernes que está preparada para proporcionar asistencia a las autoridades de Brasil y Bolivia en la lucha contra los incendios forestales que afectan a múltiples áreas de la Amazonía, ante los que se declaró "profundamente preocupada".

"Estamos en contacto con las autoridades brasileñas y bolivianas y estamos listos para asistir en cualquier forma que podamos, sea enviando asistencia o activando el sistema de satélites Copérnico", dijo la portavoz comunitaria Mina Andreeva en la rueda de prensa diaria de la institución.

Lo cierto es que no son los únicos incendios que están asolando el subcontinente americano. Bolivia y Paraguay han acordado este jueves unir esfuerzos para combatir el gigantesco incendio forestal que alcanza a ambos territorios y está depredando flora y fauna. La superficie afectada por incendios en el departamento boliviano de Santa Cruz (este del país andino) alcanza ya las 654.000 hectáreas, mientras que en Paraguay los focos ígneos, en la frontera entre ambas naciones, no han sido todavía cuantificados.

Los países vecinos ofrecen ayuda a Brasil

Los Gobiernos de Chile, Venezuela y Argentina han ofrecido este jueves ayuda a Brasil para mitigar los incendios que afectan a la Amazonia y han arrasado miles de hectáreas. El ministro de Agricultura chileno, Antonio Walker, ha informado de que se ha comunicado con su homóloga brasileña, Tereza Cristina Dias, para ofrecerle "toda nuestra ayuda para enfrentar el grave incendio en la Amazonia".

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, también ha anunciado que ha puesto a disposición de Brasil y Bolivia el sistema de emergencias de su país. "Me comuniqué con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para seguir de cerca el manejo de la emergencia. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros vecinos a combatir los incendios forestales", ha subrayado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, el Gobierno venezolano ha expresado su preocupación por los incendios en el "pulmón vegetal de la Tierra" y ha llamado a la "conciencia y ofrece ayuda inmediata para mitigar esta dolorosa tragedia".

Como ya hiciera un día antes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, un portavoz de la canciller alemana Angela Merkel ha defendido que ante la "situación urgente" que vive la selva amazónica, esta cuestión debe ser debatida este fin de semana en Francia durante la cumbre del G7

"La magnitud de los incendios (...) es preocupante y amenazante no solo para Brasil y otros países afectados, sino también para todo el mundo", dijo a la prensa el portavoz Steffen Seibert. La canciller está "convencida" de que ello "debe figurar en la agenda del G7" de Biarritz, agregó.

El anuncio provocó una airada respuesta por parte de Bolsonaro, que acusó al mandatario galo de querer "instrumentalizar" una cuestión interna brasileña para "obtener réditos políticos personales", al tiempo que señalaba a los países que dan dinero para la preservación de la selva de "interferir en la soberanía de Brasil". "La sugerencia del presidente francés, de que asuntos amazónicos sean discutidos en el G7 sin la participación de los países de la región, evoca una mentalidad colonialista que ya no tiene lugar en el siglo XXI", agregó el líder ultraderechista brasileño.