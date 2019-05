La lucha por salvar el bosque primitivo de Bialowieza

Slawomir Dron administra un pequeño café a las puertas del parque nacional de Bialowieza. Interesado en la política local –fue candidato a la alcaldía en las elecciones de noviembre pasado– se muestra contrario a la tala. “Ahora el Gobierno polaco no está cortando árboles, pero no sabemos que más vendrá. Lo ideal sería que todo el bosque fuera parque nacional, como en Bielorrusia”, afirma. De este modo, la totalidad del área sería administrada por el parque nacional y no por los servicios forestales estatales, que son los que llevaron a cabo la tala en 2016.