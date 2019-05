Tras el frustrado levantamiento cívico-militar encabezado por Leopoldo López y Juan Guaidó (presidente reconocido por Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y España, entre otros), Nicolás Maduro convocó una Jornada Nacional de Diálogo, Acción y Respuestas Concretas para la Gestión de Gobierno. “¡Quiero asumir un plan para rectificar los errores en medio de la batalla!”, dijo el presidente reconocido, entre otros, por Bolivia, México, Uruguay, China y Rusia.

El proceso participativo tuvo lugar el 4 y 5 de mayo, en el marco del IV Congreso del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV) y de la celebración del 64 cumpleaños de Hugo Chávez. Un concentrado de símbolos. El primer día, el diálogo se organizó en las comunidades, con los jefes de calle, los movimientos sociales, las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (conocidas por sus siglas, UBCh) y los líderes del Poder Popular. El segundo día los contenidos generados se presentaron en plenarias.

Las asambleas locales se reunieron para dialogar en torno a un cuestionario orientador. La pregunta central de la consulta fue “¿Qué debemos cambiar en nuestras prioridades, métodos y resultados como Revolución para afrontar el bloqueo y proteger la democracia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo?” Más de lo mismo: nosotros contra ellos, o el pueblo es quien el Partido diga que es pueblo. Los demás, traidores a la patria.

En las plenarias participaron el Gran Polo Patriótico, el PSUV, el Congreso de los Pueblos y las autoridades locales. Todos afines al Gobierno. Aún así, podría aspirarse a generar un debate entre los miembros del movimiento y el partido ya que, a juzgar por las evidencias, las cosas no están marchando muy bien. Pero no. El proceso se ilustra a sí mismo: “Imagina que escribes un titular de prensa Internacional sobre la Revolución Bolivariana, ¿Cuál sería?”, “¿Cuál es para ti la mayor fortaleza de la Revolución Bolivariana?” o “Escribe alguna frase que quisieras escuchar en voz del Presidente Maduro durante algún discurso”, son algunas de las 14 consignas propuestas para mapear “expectativas y deseos”. Con seguridad, a esta última pregunta muchos venezolanos responderían pidiendo el anuncio inmediato de la convocatoria a elecciones. Incluso, puede que alguien se haya atrevido a decirlo en la asamblea de su comunidad. Pero si alguna persona lo hizo, difícilmente llegue “arriba”, porque los coordinadores y moderadores de mesa se encargarán de filtrar la información. En un contexto de persecución política y creciente tensión la disidencia en las bases no tiene lugar.

Maduro anunció que esperaba de estas jornadas con una mano defender la patria de golpes y amenazas y con la otra ayudar a la rectificación de la Revolución. Pero en la debacle, con una crisis humanitaria de enormes dimensiones, hiperinflación, cortes energéticos, persecusión política y una fuerte división de la sociedad, este proceso participativo apenas si puede pretender tapar el sol con un dedo. Es imposible.

Yanina Welp, co-directora del Centro Latinoamericano de la Universidad de Zurich. Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública para El País.