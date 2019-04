Las respuestas de Trump a Mueller: “No recuerdo”,“era sarcasmo”, “me enteré por la prensa”

No haber declarado en persona en un interrogatorio del fiscal especial Robert S. Mueller es probablemente unas de las decisiones más prudentes y rentables para un hombre tan desordenado y febril como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Propenso a las imprecisiones -en muchos casos, las simples mentiras- y a las salidas de tono, sus asesores le recomendaron en todo momento que respondiera por escrito sobre la trama rusa. El resultado en una retahíla de vacíos de memoria -”No recuerdo” es la expresión más repetida-, alguna aclaración innecesaria y una inquietante “no respuesta proporcionada” a preguntas como la de si, antes de tomar posesión del cargo, habló con Steve Bannon (exestratega ultra de Trump) o su yerno, Jared Kushner, sobre la creación un canal de comunicación “no oficial” con Rusia.

Las respuestas forman parte del informe de 443 páginas que se hizo público este jueves. El documento recalca que, para el fiscal especial, el formato escogido por el presidente resultaba “inadecuado”, debido, entre otras razones, a que no permitía preguntas de los investigadores. Mueller se planteó llamar a declarar al mandatario por vía judicial, pero finalmente declinó el intento por la demora que supondría en el proceso. Estas son algunas de las declaraciones más relevantes del mandatario:

“No recuerdo tener conocimiento en aquel momento de que Donald Trump junior, Paul Manafort o Jared Kushner se planteasen participar en junio de 2016 en una reunión relativa a información potencialmente negativa sobre Hillary Clinton”. El correo electrónico en el que el primogénito de Trump se mostraba deseoso de mantener una reunión con una abogada, que se decía cerca al Kremlin, y prometía “trapos sucios” sobre la demócrata fue uno de los episodios que disparó las alarmas sobre posible colusión con Moscú. El encuentro tuvo lugar en Nueva York y, según junior, no dio de sí.

“Supe del pirateo a los correos del Partido Demócrata después, porque salió en prensa”. La noticia de que los servidores de los demócratas habían sufrido un ciberataque y se habían robado miles de sus mensajes apareció el 14 de junio. Mueller pregunta si tuvo conocimiento de ello antes de esa fecha. Trump lo niega sin citar días concreto. “No sé en qué fecha se hizo público, pero recuerdo que supe que el Comité Nacional Demócrata había sido hackeado entonces, o poco después, porque salió en la prensa”.

“La declaración [pidiendo a Rusia que robara los correos de Clinton] era sarcástica”. Aquello fue una bomba. El 27 de julio de 2017, en una rueda de prensa, Trump espetó: “Rusia, si me estás escuchando, espero que puedas encontrar los 30.000 correos que faltan”. Se refería a emails del servidor de Hillary Clinton de su época como secretaria de Estado, que ya se habían borrado. El presidente aclara que se trataba de un comentario jocoso. “Hice esa declaración de forma sarcástica, como es obvio para cualquier observador objetivo”, responde. “No recuerdo que durante la campaña me hablasen se intentos por parte de Rusia de infiltrarse o piratear los sistema operativos o cuentas de correo de Hillary Clinton y su campaña”.

“No me entusiasmaba la propuesta [sobre un rascacielos en Moscú]”. Uno de los asuntos polémicos que trascendieron a lo largo de la investigación tenía que ver con el posible conflicto de intereses entre el Trump candidato y el Trump empresario. Su exabogado personal Michael Cohen reconoció que, pese a haber mentido al respecto en el pasado, las conversaciones para construir un rascacielos en la capital rusa se prolongaron hasta bien entrada la campaña. El presidente respondió a esto: “Tuve unas pocas conversaciones con Cohen sobre este asunto. Según recuerdo, fueron breves y nada reseñables. No me entusiasmaba la propuesta y no recuerdo ninguna discusión sobre un viaje a Rusia en relación con ello”.