Sudán no extraditará a Al Bashir

Las Fuerzas Armadas de Sudán han anunciado este viernes que no extraditarán a ningún país al depuesto presidente Omar al Bashir, detenido este jueves, al que juzgarán en su territorio. "Nosotros, como consejo militar en nuestro mandato, no entregaremos al presidente a otro país. Puede que le juzguemos pero no lo entregaremos", ha explicado el jefe del comité político de la junta castrense, el general Omar Zinelabidine, en una rueda de prensa en Jartum. También confirmó que Al Bashir se encuentra "actualmente en detención". La declaración cierra la posibilidad de que el ex mandatario despuesto sea juzgado en la Corte Penal Internacional de La Haya, que le reclama por genocidio y crímenes de guerra.

El Ejército, que ha expulsado del poder al presidente después de 30 años en el cargo, dirigirá el destino de Sudán durante dos años a través de dicho consejo. Durante 24 meses, la constitución estará suspendida, según dijo el vicepresidente, el general Awad Ibn Awf, que también anunció la puesta en marcha de varias medidas de emergencia, como el cierre del Aeropuerto Internacional de Jartum. Al Bashir está arrestado en el Palacio Presidencial, rodeado de militares que custodian el recinto.

El derrocamiento de Al Bashir llega después de que miles de personas se congregaran alrededor del cuartel general del Ejército de Sudán en Jartum durante cinco días para exigir que cayera el régimen. Las manifestaciones causaron varios muertos -entre dos y siete según distintas fuentes-. Las protestas ciudadanas habían comenzado el pasado diciembre pero se avivaron desde el sábado coincidiendo con la caída de Abdelaziz Buteflika en Argelia.

El general Zinelabidine ha declarado que las autoridades militares "no impondrán nada al pueblo" y que aspiran a crear una atmósfera que facilite el diálogo pacífico para una transición. También ha asegurado que el autoproclamado Consejo Militar de Transición dialogará con los manifestantes que siguen movilizados en la sentada de protesta ante el complejo del Ministerio de Defensa en Jartum.