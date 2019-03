El fiscal general hará público el informe de la trama rusa

El informe del fiscal especial Robert S. Mueller sobre la trama rusa, fruto de casi dos años de investigación, será público —con algunos pasajes censurados— a mediados de abril. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, lo anunció este viernes tras la oleada de críticas que había despertado desde el pasado domingo, cuando solo difundió una carta de cuatro páginas con sus conclusiones sobre lo que había leído del documento de Mueller, que roza las 400. El gran titular ya se conoce: Mueller no ha hallado pruebas de conspiración con Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Pero ahora los estadounidenses podrán leer todos los detalles, como, por ejemplo, por qué los investigadores no tienen claro si Trump cometió o no un delito de obstrucción a la justicia.

"Podrán leerlo pronto por sí mismos. No creo que sea de interés público tratar de resumir el conjunto del informe o ir entregando piezas por partes", afirmó Barr en su misiva a los presidentes del Comité de Justicia del Senado y de la Cámara de Representantes. El Departamento de Justicia está trabajando ahora en analizar y seleccionar las partes del documento que no deben difundirse por motivos de seguridad o de protección de fuentes. El fiscal calcula que "hacia mediados de abril, si no, antes" podrá entregarlo al Congreso.

Mueller entregó a Barr su esperado informe el viernes 22 de marzo. Después de pasar el fin de semana estudiándolo junto al vicefiscal, Rod Rosenstein, y un grupo reducido de colaboradores, Barr entregó al Congreso una carta en la que destacaba la exoneración respecto a la posible connivencia entre el círculo de Trump y el Kremlin en la campaña electoral y lo inconcluso del posible delito de obstrucción a la justicia. Pero no aportaba apenas ningún detalle de la investigación. Sí aprovechaba, en cambio, para argumentar que, a juicio del Departamento, y con la información aportada por Mueller, no había, según él, obstrucción.

Los demócratas pugnaron por que se diera a conocer el informe al completo, dado lo sensible de esta investigación. Trump, pletórico por el resultado, aseguró el lunes que no le importaba que se hiciese público y que tampoco solicitaría ver el informe antes de su difusión, un derecho que tiene como presidente. Barr confirmó en su carta de este viernes que, en efecto, la Casa Blanca no accederá a ninguna copia antes. El fiscal general, además, comparecerá en el Congreso para hablar de ello a primeros de mayo.