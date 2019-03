Últimas noticias sobre la crisis de Venezuela, en vivo

Nicolás Maduro ha vuelto a culpar a Estados Unidos del apagón en Venezuela. "Ordenaron este ataque porque creyeron que el pueblo venezolano se iba a rendir. Pero al mal tiempo, buen patriotismo", ha dicho en una comparecencia este lunes por la noche. Maduro ha asegurado que el servicio de luz se irá regularizando de manera pronta: "Vamos a ganar esta batalla. Este golpe eléctrico no se queda ahí, vamos a liberar a la empresa, pero ellos van a insistir en sus ataques". El chavista ha pedido a los venezolanos además " máxima conciencia y comprensión por si hay más ataques " y nuevos problemas en el suministro de electricidad, que aún no se ha restablecido de manera completa en todo el país.

Cae la noche en Venezuela y, después de casi cinco días de apagón, Caracas recobra por primera vez la luminosidad . Así puede verse en esta foto de nuestro compañero Héctor Guerrero , que se encuentra en el lugar. El abastecimiento es intermitente y no alcanza a toda la ciudad. Este lunes, el suministro de electricidad fue restablecido de manera parcial en la capital, mientras que otras regiones, como los Estados del sur u oeste del país, no corrieron con la misma suerte y continúan aún con un servicio precario o nulo.

Los fallos recurrentes en el sistema eléctrico venezolano han causado una importante disrupción en el día a día de sus ciudadanos. Pero no son los únicos afectados: el Estado brasileño de Roraima, que depende casi íntegramente de la energía que le sirve su vecino del norte, lleva cuatro días con las plantas termoeléctricas —el único respaldo en caso de caída del suministro venezolano— operando a pleno rendimiento, con el coste económico y ambiental que esto supone: son alimentadas por combustible diésel. La dependencia de la electricidad venezolana no es nueva, como tampoco lo son los apagones. El año pasado Roraima sufrió 85 cortes de suministro, en su mayoría provocados por fallos en el país vecino, según los datos de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil recopilados por France Presse. (Imagen de Victor R. Caivano para la agencia AP)

Guaidó propone declarar un "estado de alarma" durante 30 días en todo el país a causa del apagón que ha afectado a Venezuela desde el jueves pasado. "No podemos voltear la cara ante la tragedia que vive nuestro país. Solicitaré decretar estado de emergencia nacional", ha dicho sobre el pedido que se tratará este lunes en la Asamblea Nacional. El suministro en la zona de Caracas ha vuelto hoy de forma parcial -aún se mantienen los cortes intermitentes-, pero aproximadamente la mitad del territorio aún tiene un servicio precario o no tiene, según ha asegurado Guaidó en su Twitter.

en el último lustro, según los datos de la FAO (dependiente de Naciones Unidas), tomando como base las propias estadísticas del Gobierno de Maduro, el porcentaje de personas que no come lo suficiente se ha triplicado en el último lustro, hasta rozar el 12%. Numerosas organizaciones humanitarias, sin embargo, creen que este número se queda corto.

Nicolás Maduro y su Gobierno han insistido desde un primer momento que la falla en la central de Guri se debe a un sabotaje informático dirigido desde Estados Unidos e instigado por la oposición. No obstante, no ha mostrado pruebas del supuesto ataque pese a que ha dicho que las presentará ante la ONU.

-Me he puesto en contacto con expertos en el área eléctrica y con países como Alemania, Brasil, Japón y Colombia para pedirles ayuda técnica que nos permita salir de esta crisis en el sector.

El enviado de EE UU a Venezuela ve a Maduro cerrado a negociaciones. El enviado especial del Gobierno estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams, ha reconocido que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro se niega a participar en una negociación que tenga como condición preva su compromiso de salida del poder, como pretende Washington. "Por lo que hemos visto hasta ahora, la táctica de Maduro pasa por aferrarse en el poder", ha afirmado Abrams en una entrevista realizada el viernes. Abrams, un veterano de la política estadounidense para América Latina con importantes intervenciones durante los mandatos de Ronald Reagan y George W. Bush, ha señalado que en cualquier caso la solución pasa por un diálogo entre venezolanos al que Estados Unidos podría contribuir levantando o rebajando las sanciones y restricciones de viaje "si Maduro accede a marcharse". Abrams ha destacado que ha mantenido contactos con represtantes rusos. "Los rusos no están contentos con Maduro por razones evidentes. En varias conversaciones me han dicho que le han dado consejos a Maduro sin que este los haya aplicado", ha indicado. (Reuters/EP)

A las carencias materiales de los últimos tiempos en Venezuela -el país con las mayores reservas probadas de crudo del planeta- se ha sumado en las últimas horas la eléctrica, tras el potente apagón del jueves y parte del viernes. "No hay agua, no hay luz, no hay comida. Ya no aguantamos", dice a France Presse Jorge Lugo, un habitante del barrio Santa Mónica (sureste de Caracas). Bandera al cuello, es uno de los miles de manifestantes que sale este sábado a las calles de la capital venezolana para reclamar mejoras y, sobre todo, exigir la renuncia de Maduro y su Ejecutivo. "El problema es la comida", agrega Luis Álvarez, de 51 años, que había comprado carne y cree que se va a dañar. "Voy a la marcha porque tiene que haber cambio a juro [necesariamente]. Estamos cansados", declara este transportista.