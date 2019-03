Últimas noticias sobre la crisis de Venezuela, en vivo

Ignacio Fariza

A las carencias materiales de los últimos tiempos en Venezuela -el país con las mayores reservas probadas de crudo del planeta- se ha sumado en las últimas horas la eléctrica, tras el potente apagón del jueves y parte del viernes. "No hay agua, no hay luz, no hay comida. Ya no aguantamos", dice a France Presse Jorge Lugo, un habitante del barrio Santa Mónica (sureste de Caracas). Bandera al cuello, es uno de los miles de manifestantes que sale este sábado a las calles de la capital venezolana para reclamar mejoras y, sobre todo, exigir la renuncia de Maduro y su Ejecutivo. "El problema es la comida", agrega Luis Álvarez, de 51 años, que había comprado carne y cree que se va a dañar. "Voy a la marcha porque tiene que haber cambio a juro [necesariamente]. Estamos cansados", declara este transportista.