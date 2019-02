Los países europeos estudian cómo repatriar y juzgar a los yihadistas que combatieron en Siria

Europa ha emitido las primeras respuestas a la petición del presidente, Donald Trump, que este fin de semana pidió a los países de la UE que se hagan cargo de cerca de 800 yihadistas extranjeros que permanecen en Siria. Alemania se ha declarado en principio dispuesta a aceptar en su territorio a cualquier ciudadano con nacionalidad alemana, pero a la vez ha advertido de que se trata de un proceso extremadamente complejo.

“Somos responsables de ellos como ciudadanos alemanes para traerles de vuelta”, ha asegurado por la mañana la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, al sensacionalista Bild. El regreso supone sin embargo, según la ministra, un desafío considerable. “Por un lado, no queremos que los combatientes del ISIS sean liberados y vuelvan sin haber sido controlados. Pero tampoco podemos correr el riesgo de traerles de vuelta y que no tengamos pruebas ni evidencias para juzgarles por los crímenes cometidos en Siria y en Irak”, indicó la ministra.

Otra de las dificultades esgrimidas en las últimas horas por las autoridades es la falta de infraestructura para ofrecer asistencia consular en el noroeste de Siria, donde Alemania no tiene representación diplomática. Von der Leyen explicó que “en Siria no hay un Gobierno con quien tengamos una relación razonable. [Bachar el] Asad no puede se nuestro aliado y las fuerzas democráticas sirias no son un Gobierno”.

Las cifras ofrecidas el lunes por portavoces oficiales indican que 1.050 ciudadanos alemanes viajaron desde 2013 a Siria para combatir en las filas yihadistas del autodenominado Estado Islámico. Un tercio de ellos han regresado y unos 200 murieron en combate. Entre los retenidos en el último bastión del califato la cifra rondaría el centenar, como indicó un portavoz del ministerio de Interior, quien reiteró que “todos los ciudadanos alemanes, incluidos los sospechosos de haber estado implicados con el Estado Islámico tienen un derecho fundamental” de volver a Alemania.

El Ejecutivo alemán ha asegurado esta mañana en conferencia de prensa que está en contacto con Francia y Reino Unido, pero también con Estados Unidos, para buscar una solución al tema.