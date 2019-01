Una mujer desconecta y mata al paciente equivocado por un error en el nombre

Dicen que la vida cambia en un instante. Pero en el caso de Shirell Powell fueron necesarios dos. El primero, cuando desde el Hospital St. Barnabas, Nueva York, le informaron de que su hermano menor, Frederick Williams, había sido ingresado con serios riesgos vitales. Tras dos días de pruebas, decretaron que su estado era muerte cerebral. Los médicos preguntaron a Powell si quería desconectarlo, en vista de que no existía la posiblidad de recuperación. La mujer de 49 años decidió acabar con la espera. Llamó a las hijas adolescentes de Frederick y a su otra hermana para que se despidieran. Cuando estaban coordinando los preparativos del funeral, llegó el segundo instante. El médico forense le notificó que a quien habían desconectado no era a su hermano, sino a otra persona de la misma edad y con —casi— el mismo nombre. Su hermano estaba vivo, en una cárcel.

El hermano de Powell se llama Frederick Williams y la víctima del tremendo error era Frederick Clarence Williams. Así, tal cual, aparecía en la tarjeta de la Seguridad Social que llevaba consigo, pero aún así el hospital llamó al contacto de emergencia del primero, según la demanda judicial que ha interpuesto Powell contra el centro de salud. El supuesto hermano era un hombre que ingresó inconsciente a mediados del pasado julio por una aparente sobredosis de drogas. "Tenía tubos en la boca, un cuello ortopediquico...", intentó explicarse Powell en The New York Post, que adelantó la noticia. "Estaba un poco hinchado... [Pero] se parecía mucho a mi hermano”.

La otra hermana dudó. Cuando ingresó a la habitación del hospital y vio postrado en la camilla al paciente dijo: "Ese no es mi hermano". Sin embargo, se acercó más y lo “supo reconocer” entre la hinchazón y los aparatos médicos. "Las cejas, la nariz, la estructura, se parecía a [nuestro] hermano", continuó aclarando Powell al medio estadounidense. El 29 de julio, con su tío y su hermana al lado, Powell autorizó al hospital a retirar el soporte vital de Frederick Williams, describe la demanda. Pensó que le hacía un favor: "Fue muy devastador". Las hijas del supuesto difunto, Brooklyn, de 17 años y Star, de 18, fueron las que más sufrieron, según su tía.

Con el luto puesto, preparando el entierro, la oficina del médico forense de la ciudad reveló después de la autopsia que el hombre muerto era Freddy Clarence Williams. El abogado de Powell, Alexander M. Dudelson, le dijo a The Post que trató de obtener información sobre el desconocido que pagó las consecuencias de la confusión, pero no tuvo respuesta: “Básicamente me escupieron en la cara". La oficina del médico forense también rechazó darle detalles sobre los familiares de la víctima argumento el respeto a la privacidad.

La tragedia condujo al verdadero paradero de Frederick Williams. La cárcel de Rikers Island, Nueva York. Semanas más tarde Powell pudo ver a su hermano menor en una audiencia en la Corte Suprema de Manhattan. "Vi a mi hermano... no lo podía creer. Me sentí muy aliviada". Hablaron por teléfono sobre lo ocurrido y a pesar de que Williams se impactó de la decisión que había tomado su hermana por él, finalmente, la entendió y culpó al hospital del mal momento que habían hecho pasar a su familia.

Powell narra en el artículo que ahora está obsesionada con saber quién es el hombre al que decidió desconectar, a quien lloró. "Apenas duermo pensando en esto todo el tiempo", confiesa. Mientras tanto está a la espera de que la demanda por daños no especificados salga adelante. Por ahora, la única respuesta que ha dado el hospital sobre el asunto es que no consideran que la reclamación de Powell esté justificada.