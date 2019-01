La OEA no reconoce la legitimidad del segundo mandato de Maduro

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha acordado este jueves en una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente “no reconocer la legitimidad” del segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Maduro ha inaugurado este jueves un nuevo periodo del régimen con la esperanza de mantenerse en el poder al menos hasta 2025. La OEA ha llamado a que se celebren nuevos comicios “en una fecha cercana” con observación internacional. La delegación venezolana, liderada por el embajador Samuel Moncada, ha calificado la reunión del Consejo como “un acto hostil e inamistoso” y ha anticipado que no reconocerá “ninguna decisión que pudiera adoptarse”, informa EFE.

“Con 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia, el Consejo Permanente de la OEA acuerda no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”, ha anunciado el bloque regional en su cuenta de Twitter. Gran parte de la comunidad internacional no reconoció los resultados electorales de unos controvertidos comicios celebrados en Venezuela en mayo del año pasado a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos o porque sus principales líderes estaban inhabilitados o en la cárcel. En la resolución final de este jueves, los países integrantes de la OEA pidieron “la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo”.

Por su parte, el Gobierno de Mario Abdo Benítez ha anunciado este jueves la ruptura de Paraguay con Venezuela inmediatamente después de la toma de posesión de Maduro. “Se ha dispuesto el cierre de nuestra Embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país” y “se dará un plazo razonable para el retiro del personal diplomático venezolano del territorio nacional”, ha anunciado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Maduro, que asumió el cargo en abril de 2013, buscó en mayo legitimarse ante el aumento de la presión y el deterioro de los derechos que se sufre en la república bolivariana. Aquellos países que consideraron las elecciones el producto de un proceso fraudulento no reconocen el mandato del sucesor de Hugo Chávez. Así, 13 países del llamado Grupo de Lima -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía-, junto a Estados Unidos y Canadá, además de la UE y sus Estados miembros, incluido España, no han enviado representantes al juramento del cargo de Maduro, que se ha realizado ante el Tribunal Supremo de Justicia en lugar de hacerlo en la Asamblea Nacional como establece la Constitución.

Por su parte, México, el otro integrante del Grupo de Lima, ha optado por enviar al encargado de negocios de su Embajada en Caracas, rebajando con ello el nivel de representación que correspondería por reciprocidad, dado que Maduro sí acudió a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, celebrada el 1 de diciembre en Ciudad de México.

La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA fue solicitada por las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú. Venezuela, Nicaragua, Bolivia y algunos países del Caribe votaron en contra. Entre los países que votaron a favor estuvieron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Canadá y Brasil. Entre las naciones que se abstuvieron estuvo México.

El Grupo de Lima ha anunciado que, a partir del 10 de enero, iniciará una ofensiva diplomática contra Maduro y su Gobierno para forzarle a celebrar unas elecciones "creíbles". Estados Unidos ya ha ampliado su lista de sanciones contra la cúpula venezolana y la UE se mantiene a la expectativa. La respuesta de Maduro no se ha hecho esperar y ha dado un ultimátum de 48 horas al Grupo de Lima -al que considera una marioneta de Estados Unidos- para que corrija su actitud “injerencista”, bajo amenaza de adoptar “las medidas más crudas y enérgicas en diplomacia y en defensa de un Gobierno”.

La crisis en Venezuela ha provocado escasez de alimentos y medicinas y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación en 2019 alcanzará 10.000.000%. La Asamblea General de la OEA está compuesta por las delegaciones de todos los Estados miembros activos, que actualmente son 34 ya que Cuba no participa.