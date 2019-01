6

El adelanto arbitrario de las elecciones presidenciales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se persigna mientras ejerce su voto en los comicios presidenciales en Caracas, el 20 de mayo de 2018. Nicolás Maduro fue reelegido como presidente en unas elecciones marcadas por una abstención récord, denuncias de fraude y ausencia de un frente opositor que rechazó participar en los comicios por no contar con las garantías democráticas. El 68% del padrón electoral venezolano no asistió a las mesas de votación en unas elecciones presidenciales que habían sido adelantadas —ilegalmente— de su cita original en diciembre por el mandatario venezolano. Entre otra de las irregularidades denunciadas, las elecciones no fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino por la Asamblea Constituyente, un organismo reconocido solo por el chavismo. Mientras ejercía su voto, Nicolás Maduro enfatizó una advertencia para los venezolanos: “Votos o balas”, precisó el mandatario al acudir a su colegio electoral.