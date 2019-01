El candidato opositor Félix Tshisekedi, declarado ganador de las elecciones presidenciales en Congo

El opositor Félix Tshisekedi, heredero del partido histórico de la oposición en la República Democrática del Congo, ha sido proclamado vencedor de las históricas elecciones presidenciales celebradas el 30 de diciembre, según los resultados provisionales anunciados este jueves.

Tras días de espera y retrasos, el presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente, Corneille Naanga, ha comunicado de madrugada que Tshisekedi ha sido el candidato más votado, con un 38,6% de los sufragios. Muy cerca han quedado —según estos resultados muy cuestionados por algunos círculos— el otro opositor, Martin Fayulu, que ha obtenido el 34,8% de los votos. Queda a bastante distancia el candidato de la coalición presidencial, Emmanuel Ramazani Shadary, el hombre al que el presidente saliente, Joseph Kabila, había nombrado para ser su sucesor.

Tshisekedi, de 55 años y líder de la histórica Unión por el Progreso y el Desarrollo Social, es hijo del emblemático líder opositor y ex primer ministro Étienne Tshisekedi. A mediados de noviembre se desmarcó del bloque común de oposición Lamuka ("Despierta", en lengua lingala), encabezado por Fayulu, para liderar su propia coalición.

Fayulu denuncia un verdadero “golpe electoral”. El candidato que, en pocas semanas, se había posicionado a la cabeza de las encuestas dice que estos resultados son “ridículos” y “no tienen nada que ver con la verdad de las urnas”. Fayulu apunta a la teoría de unas cifras cocinadas durante los últimos días y a un pacto entre Tshisekedi y el campo de Kabila para evitar la pérdida del control de poder. En París, el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, pidió "claridad con los resultados", que son distintos de "lo esperado".

Todos los ojos están puestos ahora en la Conferencia Episcopal. La Iglesia Católica, con la misión de observación electoral más importante desplegada en el país y un gran poder de movilización, advirtió hace unos días de que ellos tenían ya el nombre del ganador y conminó a la Comisión a publicar los resultados reales. Sus palabras y su tono pueden marcar el acento de las reacciones.

Las cifras oficiales sitúan la participación en el 47,56%, según estos resultados abiertos a apelaciones, que deberían haberse publicado el pasado 6 de enero, pero su difusión quedó aplazada sin fecha cuando la Comisión confirmó que no había completado el escrutinio para la fecha prevista.

Algunas celebraciones tímidas han surgido al conocerse, por fin, el nombre del sucesor de Kabila, en la capital, Kinshasa, y en el este del país, pero también las primeras manifestaciones. En Kisangani han estallado protestas en contra de Tshisekedi, que prometió tras el anuncio ser "el presidente de todos los congoleños". "También lo seré de aquellos que no me hayan votado, pero no seré el presidente para una organización, una tribu o un partido, sino de las congoleñas y congoleños", afirmó ante una gran multitud congregada en el feudo opositor de Limete, un barrio de Kinshasa.

El anuncio culmina dos años de atrasos e incertidumbre, desde que el presidente Joseph Kabila —en el poder desde hace casi 18 años— concluyera por ley su segundo y último mandato electoral, anclándose en el poder desde diciembre de 2016.