Congo vota con la esperanza de una transición democrática

República Democrática del Congo (RDC) acude este domingo a las urnas para unas históricas elecciones presidenciales que pueden marcar la primera transición democrática en el país, dos años después del fin del mandato de Joseph Kabila y tras una serie de aplazamientos justificados por la situación de inseguridad y la dificultad para organizar los comicios en el país. Tras votar en Kinshasa, Kabila ha hecho un llamamiento a la participación.

"Pido a mis compatriotas que desafíen a la lluvia para votar a sus candidatos", ha dicho el presidente, en el poder desde 2001, a su salida del colegio electoral del barrio de Gombe, a primera hora de una mañana marcada por la lluvia que caía en la capital congoleña. El jefe de Estado decidió el pasado agosto acatar el límite de dos mandatos impuesto por la Constitución y no presentarse a las elecciones, proponiendo en su lugar a su ex vice primer ministro, Emmanuel Ramazani Shadary.

Shadary, que ha ejercido su derecho al voto en el mismo colegio pocos minutos después, se ha declarado satisfecho por ejercer ese "acto cívico" y también ha instado al electorado a acudir a las urnas."Creo que la victoria está de mi lado, y creo que esta noche seré elegido presidente de la República", ha asegurado el delfín de Kabila, sancionado por la Unión Europea al reprimir por la fuerza protestas contra el régimen. Su partido reconoce que el actual presidente seguirá siendo un referente moral, lo que algunos críticos interpretan como que Kabila seguirá ejerciendo el poder en la sombra.

En medio de este clima incandescente una nueva figura en la política congoleña lidera los sondeos: el diputado Martin Fayulu, líder de la coalición de la oposición Lamuka. El último sondeo del Congo Research Group le otorga un 44% de voto, por delante del líder del mayor partido de la oposición de la oposición, Felix Tshisekedi, con el 23%, y Shadary (18%).

Hombre de acción y de negocios (fue directivo de ExxonMobile), Fayulu, que ha votado también a primera hora en el mismo centro en Gombe, ha sido el más activo en mostrar su resistencia al Gobierno. Fue detenido por participar en manifestaciones de la oposición. En septiembre de 2016 le alcanzó una bala de goma en la cabeza durante una de las protestas. Rápidamente pasó a simbolizar la esperanza de los millones de congoleños que durante los últimos años han exigido en las calles que Kabila abandone el poder.

Fayulu ha calificado de "acto saludable" para el país esta oportunidad de cambio, y ha asegurado a pie de urna que esta votación supone "el fin de Kabila, el fin de la miseria del pueblo congoleño y el fin del hecho de que el Congo se haya convertido en el hazmerreír del mundo".

La jornada transcurre con calma, pese a diversas anomalías como la ausencia del nombre de algunos votantes en las listas electorales, centros de votación que horas después permanecen cerrados o máquinas de voto que no funcionan, según los medios locales. Los observadores han registrado problemas en 1.600 mesas de votación en todo el país, según informa Le Monde Afrique. De acuerdo con el informe, unas 846 mesas están en locales prohibidos" como comisarías, residencias privadas o cafeterías donde los observadores no tienen acceso y otras 830 no han abierto a tiempo.

Más de 39 millones de congoleños están llamados a las urnas en unas elecciones con un total de 21 aspirantes a presidente y en las que también se elegirán parlamentarios nacionales y provinciales en los 75.781 colegios electorales de todo el país. Sin embargo, no habrá votación en las circunscripciones de Beni y Butembo, en la provincia de Kibu del Norte (noreste), y Yumbi, en la provincia de Mai-Ndombe (oeste).

La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) aplazó el pasado miércoles los comicios hasta el mes de marzo en esos tres territorios, que agrupan a más de 1,2 millones de votantes y son considerados bastiones de la oposición, por la inseguridad y el brote de ébola que ha causado ya 360 muertos en Kivu del Norte, así como por la violencia étnica que recientemente ha afectado a Yumbi.

La CENI admitió ayer sábado que más de mil centros electorales de la capital no abrirán por falta de máquinas de votación. Los más de un millón de votantes afectados (que suponen menos de un 5% del censo) podrá votar también en marzo, lo que significa que quedarán excluido de facto de la elección del nuevo presidente, ya que se prevé que el sucesor de Joseph Kabila tome posesión del cargo a mediados de enero.

Las elecciones estaban planeadas para diciembre de 2016, cuando expiraba el segundo —y último— mandato de Kabila, que gobierna desde 2001, pero la CENI las ha pospuesto por "problemas técnicos" desde entonces. El último aplazamiento se produjo la semana pasada, al retrasarse del 23 al 30 de diciembre. La RDC aspira en estos comicios a lograr la primera transición pacífica de poder de su historia tras independizarse de Bélgica en 1960.

Con el conflicto aún vivo en el este del país —se ha cobrado más de cinco millones de muertos—, miles de refugiados retornados tras ser expulsados de Angola y el brote de ébola más grave de la historia del país acechando también el este del inmenso territorio congoleño, los retos del Congo se multiplican. Ante ellos, solo hay giros, inestabilidad política y una confianza ciudadana erosionada.