¿Qué pasa cuándo cierra el Gobierno de EE UU? ¿A cuánta gente afecta?

Donald Trump amenaza desde que llegó a la Casa Blanca con vetar cualquier partida presupuestaria que no incluya fondos para el muro en la frontera con México. Sin la firma del presidente en la factura de gasto, las actividades del Gobierno federal tienen que parar. Es una medida extrema de negociación a la que se recurrió en una veintena de ocasiones desde 1976. Este es el tercero en 2018, aunque los dos anteriores no llegaron a los tres días.

En esta ocasión el cierre es parcial, porque tres cuartas partes del presupuesto para 2019 –el ejercicio fiscal arranca en octubre- está autorizado. La disrupción afectará a nueve departamentos (Estado, Agricultura, Comercio, Seguridad Nacional, Vivienda y Desarrollo Urbano, Interior, Justicia, Transporte y Tesoro) y las agencias bajo su paraguas. Combinan unos 800.000 empleados públicos.

Entre todos ellos se encuentran 54.000 agentes y oficiales encargados de la protección de las fronteras de EE UU. Pero no les afecta a todos por igual. Hay 420.000 funcionarios “esenciales” que tendrán que trabajar sin cobrar, aunque el dinero les llegará después cuando se pacte la partida presupuestaria pendiente. Los 380.000 restantes tendrán que quedarse temporalmente en sus casas sin paga.

¿Quién trabaja?

Los funcionarios que deberán seguir trabajando sin cobrar están relacionados con la seguridad, como los agentes del FBI o aduanas, funcionarios de prisiones, de la policía antidroga, guardia costera o el personal que hace los controles en los aeropuertos. El Pentágono y los departamentos de Veteranos y de Salud operarán con normalidad pese a la disputa porque disponen de presupuesto cerrado.

En la práctica, los jubilados recibirán sus pagas y los soldados estarán activos. También deberán funcionar con normalidad el Servicio Postal, los controladores aéreos y otros programas esenciales, como la asistencia sanitaria pública Medicaid y el Medicare. La disrupción se notará sobre todo en la agencia espacial o en los parques nacionales, aunque muchos están cerrados durante el invierno.

Impacto

Kevin Hassett, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, asegura que el cierre en las actividades del gobierno no suele tener un impacto en la actividad económica. El mercado laboral cuenta con 162,8 millones de ocupados. Pero si se prolonga demasiado, como amenaza Donald Trump, entonces sí admite que podría tener un reflejo en los próximos datos de desempleo.

Este evento no llega a la peligrosidad de un rebasamiento del límite de endeudamiento. En ese escenario, el Tesoro no tendría margen para cumplir con sus acreedores. Standard & Poor´s indica que el cierre parcial no afecta a la calidad del crédito de EE UU. Se comerá, calcula, el equivalente a 1.200 millones de dólares del PIB a la semana. Incluso si fuera pleno, el bocado sería de 6.500 millones (0,2% del PIB).

Incertidumbre

Wall Street no pierde en todo caso de vista el caos en Washington. Preocupa más la fecha guillotina para lograr algún tipo de avance en la negociación comercial con China, en marzo. Pero la incertidumbre política es un factor de lastre añadido en mes de diciembre dominado por la volatilidad. El cierre del gobierno, además, coincide con el sábado previo a la Navidad, uno de los días más activos para el comercio.

Trump puede, por tanto, jugar esta baza con los 5.000 millones que pide para el muro. Pero como señalan los analistas de la agencia de calificación, no puede permitirse muchos lujos porque los estímulos fiscales empiezan a desvanecerse y la economía se desacelera. La repercusión política, además, puede reverberar durante mucho tiempo, porque reequilibrio del poder en el Congreso.