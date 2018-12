El Constitucional alemán rechaza la demanda de la ultraderecha contra la política de refugiados de Merkel

La extrema derecha alemana ha recibido un varapalo judicial de la mano del Tribunal Constitucional. Los jueces de Karlsruhe han rechazado por unanimidad las demandas de Alternativa por Alemania (Afd) contra el Gobierno de Angela Merkel por su política de refugiados. La ultraderecha consideraba que sus derechos constitucionales como miembros del Parlamento han sido lesionados por esa política.

La decisión de Berlín de no cerrar las fronteras en 2015, cuando se registró en Europa la mayor crisis migratoria desde la segunda guerra Mundial es el caballo de batalla político de Afd. Con una explícita retórica antinmigración, la ultraderecha ha sabio explotar y canalizar los miedos de los ciudadanos, y entró por primera vez en el Bundestag tras las elecciones de septiembre del año pasado, con un 12,6% de los votos. Están además presentes en los 16 parlamentos regionales. La presentación de una demanda contra Merkel fue una de las promesas que repitieron durante la campaña de unas elecciones que acabaron convirtiéndoles en el primer partido de la oposición.

El grupo parlamentario, compuesto por 92 diputados, había pedido en abril al Constitucional que juzgara la decisión de mantener abierta la frontera con Austria hace tres años, por donde entraron cientos de miles de demandantes de asilo, procedentes de Siria y toros países, a través de la llamada ruta balcánica. A su juicio, el Parlamento debería haber participado en una decisión que consideran que ha violado sus derechos. Por el contrario, la sala segunda del tribunal ha considerado que “los demandantes no han sido capaces de sustanciar suficientemente que las decisiones del Gobierno en esta materia violaran o amenazaran directamente sus derechos”, según indica el Constitucional en un comunicado.

La corte sostiene que Afd no formaba todavía parte del Parlamento en 2015, por lo que sus derechos parlamentarios no podían ser lesionados, y que el partido aspiraba a que el tribunal modificara con su acción una decisión política, lo cual no forma parte de las competencias que atribuye el mecanismo procedimental empleado por los ultraderechistas en su demanda. Por todo ello, el Tribunal Constitucional considera “inadmisibles” las demandas.

El diputado de Afd Stephan Brandner ha criticado en un comunicado la decisión judicial. Brandner ha considerado que el Constitucional había “malinterpretado” que lo que se juzgaba eran los derechos de un grupo político en lugar de los de todo el Bundestag. Además, ha señalado que los jueces no han entrado en el fondo del asunto y ha advertido de que su partido no cesará hasta “restaurar el orden constitucional”.

A pesar de que el flujo de llegadas de demandantes de asilo ha disminuido drásticamente, los refugiados siguen estando en primer plano del debate político debido en parte a la capacidad de marcar la agenda de los populistas de derechas. La migración ha sido además la causante de graves choques dentro del propio Ejecutivo, donde los conservadores bávaros mantienen una retórica de línea dura. Durante la carrera por la sucesión de Angela Merkel al frente de la Unión cristiana demócrata (CDU), la beligerancia contra la política de refugiados de la canciller se ha convertido también en un elemento clave en la definición de los perfiles de los candidatos.