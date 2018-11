‘La negociación’, el documental que Álvaro Uribe no quiere que vean los colombianos

“Le agradezco general, pues nunca usted había tenido un gesto conmigo”, le dice Iván Márquez, el jefe del equipo negociador de la guerrilla –hoy en paradero desconocido-, al militar en retiro Jorge Enrique Mora, luego de recibir de sus manos un documento durante una de las extensas jornadas de diálogos en La Habana. “Después de cuatro años parte de uno queda ahí, en la mesa”, le contesta Mora, quien llegó a ser comandante de las Fuerzas Militares, en un pasaje de La Negociación, el esperado documental de Margarita Martínez sobre el proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy desarmadas y convertidas en un partido político.

La Negociación, originalmente programado para exhibirse desde este jueves y a lo largo del fin de semana en las salas de cine colombianas, es “la historia íntima de las negociaciones y el ingreso de esta guerrilla a la vida civil”, en palabras de su directora. El último tercio del documental está dedicado en gran medida a la crisis que desató el triunfo del No en el plebiscito para aprobar los acuerdos, finalmente renegociados y refrendados por el Congreso, con el premio nobel de paz para Santos en el camino. “Hice este documental de cinco años de trabajo para contribuir al debate ciudadano, a dar información, contexto, sobre lo que yo vi y fui testigo”, relata Martínez en un diálogo telefónico desde un avión a punto de despegar para llevarla a Medellín, donde tenía programado este martes un conversatorio sobre la película.

Los enemigos se sentaron a discutir en La Habana. Pero dos años después de la firma del acuerdo, aunque se hayan silenciado los fusiles de las FARC, el clima de confrontación ideológica que provocó el proceso con la guerrilla más antigua de América no da tregua. El estreno de La Negociación se vio inesperadamente amenazado por la polémica que desató el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el más férreo opositor a los diálogos, al atacar el documental en una serie de mensajes en Twitter, dirigidos directamente a la empresa de exhibición. “Señores Cine Colombia: Faltan ustedes a la objetividad al facilitar que nos acusen al doctor Fernando Londoño y a mi persona de enemigos de la paz. Cuando el No ganó el plebiscito, propusimos modificar los acuerdos, no eliminarlos. El Gobierno desconoció el plebiscito en afrenta democrática”, escribió el hoy senador. En un hecho sin precedentes en el país andino, la empresa dejó de vender las boletas para La negociación, aunque sin cancelación oficial de por medio, lo que provocó un fuerte movimiento contra una eventual censura.

Al uribismo, a juzgar por su andanada en las redes sociales, le molesta que el documental lo retrata como “enemigo” de un acuerdo al que siempre se opuso. En La Negociación, la voz del expresidente está presente en varios pasajes donde se muestran sus discursos, la mayoría grabaciones de celular que circularon públicamente en su momento. También incluye la famosa declaración de Londoño, un exministro que representa los sectores más intransigentes del Centro Democrático, en la que habla de la necesidad de “hacer trizas” los acuerdos de paz. El presidente Iván Duque, ahijado político de Uribe, ha prometido corregir aspectos puntuales sin llegar a hacerlos trizas.

La documentalista Martínez, una curtida periodista que comenzó su carrera cubriendo el fallido proceso de negociación de El Caguán, se declara perpleja por la molestia del exmandatario, pues no solo lo buscó muchas veces para que expusiera sus argumentos ante la cámara, invitaciones que amablemente declinó, sino que este le abrió las puertas al archivo visual del Centro Democrático. Muchos de las imágenes de Uribe que aparecen son grabadas por sus propios colaboradores, y él autorizó su uso.

El documental es rigurosamente objetivo. Las opiniones en contra han sido registradas en la propia voz de los protagonistas. Hay que verlo y sería grave que se censurara — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 27 de noviembre de 2018

Al final, la película, que ha estado precedida por una campaña de promoción, se vio cobijada por una ola de solidaridad. El lema #IréAVerLaNegociacion se convirtió en la principal tendencia en redes sociales, diversas figuras públicas se manifestaron y al final de la tarde las entradas estaban de nuevo disponibles. “El documental es rigurosamente objetivo. Las opiniones en contra han sido registradas en la propia voz de los protagonistas. Hay que verlo y sería grave que se censurara”, opinó Humberto de La Calle, el jefe del equipo negociador del Gobierno. “Yo estoy dispuesta a dar todos los debates democráticos, pero no a que me censuren”, zanja Martínez.