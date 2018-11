Reino Unido y la UE alcanzan un principio de acuerdo sobre el Brexit

Manifestantes a favor de la permanencia de Reino Unido en la UE ante el Parlamento británico. En vídeo, declaraciones del presidente de la Comisión Europea esta tarde en el Parlamento Europeo. GETTY IMAGES / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

Los negociadores británicos y de la Unión Europea han alcanzado un principio de acuerdo sobre el Brexit, informó el Gobierno británico en un comunicado. La primera ministra Theresa May ha convocado para este miércoles a las 14.00 hora local (una hora más en la España peninsular) un consejo de ministros extraordinario "para examinar el proyecto de acuerdo que los equipos negociadores han concluido en Bruselas y para decidir las próximas etapas", precisa la nota.

May ya se reunirá este martes por separado con todos sus ministros para presentarles los principales documentos del pacto sobre la salida británica de la UE, pero no les permitirá que se los lleven a casa, apunta el diario The Guardian.

Una fuente del Gobierno británico aseguró a la cadena pública BBC que se trata de un texto a nivel técnico, acordado en el diálogo intensivo de esta semana entre los negociadores británicos y comunitarios. Dos fuentes citadas por la televisión pública irlandesa RTE señalan que el texto, que afecta al futuro de la frontera irlandesa tras la salida de la UE (uno de los temas más espinosos del diálogo) está "todo lo estable que puede estar", si bien no se puede asegurar que las negociaciones hayan "concluido". El borrador fue cerrado este lunes a las nueve de la noche hora local (una hora más en la España peninsular) y posteriormente transmitido a la sede del Ejecutivo británico, precisó RTE.

Los representantes de los Veintisiete han sido convocados a una reunión este miércoles para hacer balance del diálogo sobre el Brexit, según fuentes diplomáticas. El encuentro estaba previsto inicialmente para hablar con la Comisión Europea de las medidas de contingencia ante un posible divorcio sin acuerdo con Londres, pero a última hora se ha añadido en la agenda el análisis del estado de las negociaciones.