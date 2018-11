Bruselas acelera los planes de contingencia para un Brexit sin acuerdo

Ante los múltiples obstáculos con que se está topando en Londres la primera ministra británica, Theresa May, para cerrar un acuerdo de salida de la Unión Europea, Bruselas ha decidido este martes acelerar sus planes de contingencia. La Comisión Europea quiere estar preparada en caso de que no sea posible sellar un pacto en los plazos previstos. Entre otras medidas, ha propuesto modificar el reglamento de visados para que, con o sin acuerdo, los ciudadanos británicos estén exentos de solicitar ese permiso para estancias cortas de hasta 90 días en la Unión Europea, siempre y cuando Reino Unido decida hacer lo mismo con los habitantes de los Veintisiete que se desplacen a su país.

La Comisión Europea es consciente que, con acuerdo o no, el Brexit causará ciertas "disrupciones", por ejemplo, en el ámbito de los negocios. "En el caso de un escenario de no acuerdo, esas disrupciones serán incluso más significativas y la velocidad de las preparaciones podría incrementarse de forma significativa", ha sostenido el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Por ello, Bruselas ha empezado a dar cuenta de las medidas de contingencia que hasta ahora ha ido guardándose para no desalentar el acuerdo con Londres.

El reloj hace tiempo que corre en contra. Fuentes comunitarias consideran que los términos del divorcio deberían pactarse a lo sumo en diciembre para que los parlamentos europeo y británico tengan tiempo de ratificarlo. Y pese a que las negociaciones entre la Comisión y Reino Unido se han acelerado desde el pasado viernes, May debe superar antes la oposición que tiene en el seno de su Gobierno, su partido y sus aliados de la DUP (Partido Unionista Democrático en sus siglas en inglés).

El vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans se ha referido en una comparecencia en el Parlamento Europeo de Estrasburgo al estado actual de las discusiones. “Hay negociaciones muy intensas en marcha. Está claro que, aunque estamos haciendo progresos, no está cerrado”, ha dicho en actitud prudente. Tras una reunión del Colegio de Comisarios en la que el negociador Michel Barnier ha dado cuenta del estado de las conversaciones, el dirigente holandés ha insistido en que, pese a los rumores cada vez más insistentes de un acuerdo inminente, la Unión Europea no puede permitirse ignorar la posibilidad de que terminen descarrilando: “Hemos discutido varios asuntos relacionados con un escenario de no acuerdo. Es algo que hay que hacer. Estamos trabajando muy duro para llegar a un acuerdo, y está claro que es de lejos nuestra opción favorita, pero necesitamos estar preparados para todas las eventualidades”.