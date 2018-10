Las propuestas de Bolsonaro en seguridad, medio ambiente, economía y educación

Seguridad

Bolsonaro promete combatir fuego con más fuego. Entre sus propuestas: reforzar el poder las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional y proteger legalmente tanto a los policías que maten a criminales estando de servicio (“un policía que no mata no es policía”, ha dicho) como a los dueños de propiedades que se vean allanadas y asesinen a los invasores. Quiere reducir la edad de ingreso en la cárcel, actualmente en 18 años, a 16 o 17 (la idea era dejarlo en 12, pero no se lo aprobó el Congreso), y tipificar como terrorismo las protestas de sindicatos de trabajadores agrarios sin tierra si son en terrenos privados.

Economía

Su objetivo último es acabar con el déficit para su segundo año de Gobierno y dejar la inflación en un 4,5%, como máximo, como recomienda el Banco Central Brasileño. Mantendrá al presidente de esa institución, Ilan Goldfajn. Para cumplir con sus promesas planea “privatizar aceleradamente”, aunque no está claro cuáles de las 141 estatales piensa cerrar o poner en venta, ni si mantendrá el veto a China como posible comprador que anunció en campaña. El dinero que sacaría privatizando (700.000 millones, calcula su equipo) pagaría un nuevo sistema de pensiones, necesario si va a mantener su promesa de bajar la edad de la jubilación a 61 años para hombres y 56 para mujeres.

Medio Ambiente

Bolsonaro prometió inicialmente que Brasil abandonaría el Acuerdo de París contra el cambio climático pero en la recta final de la campaña matizó su postura para decir que, si se garantizaba la soberanía brasileña, permanecería en el pacto contra el calentamiento global. Este concepto, los términos Amazonía y deforstación no aparecen en el programa del líder del Partido Social Liberal (PSL). El potente sector agrícola estaba preocupado porque salir del pacto implica perder certificaciones internacionales útiles para la exportación. Tampoco está claro que el anuncio de fusionar los ministerios de Agricultura y Medioambiente, dos ámbitos de intereses enfrentados en la Amazonia, llegue a cuajar. Este movimiento, inscrito en un plan de adelgazar el Ejecutivo, había causado alarma entre los ambientalistas.

Educación

El capitán retirado quiere militalizar la enseñaza y nombrar a un general (no se sabe cuál) como ministro de Educación. Crear un colegio militar en todas las capitales del Estado y modificar los planes de estudio porque "el objetivo principal de la educación es atender la economía y formar un buen profesional". Prohibir la enseñanza de ideas progresistas (igualdad de sexual, de género y raza, feminismo).