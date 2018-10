Elecciones en Brasil 2018: la segunda vuelta de las presidenciales, en vivo

El progresista Ciro Gomes , tercero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, ha llamado a votar "contra la intolerancia", pero ha evitado pronunciarse explícitamente a favor de Haddad en su pugna frente al ultra Bolsonaro. "Claro que todos preferirían que, con mi estilo, tomase partido por un lado y participase en la campaña. Pero no quiero hacerlo por una razón muy práctica de la que no quiero hablar ahora", ha dicho Gomes en un vídeo colgado en redes sociales.

La distancia en los sondeos a favor de Bolsonaro sigue siendo importante: 12 puntos, según el último, publicado el jueves. Pero los simpatizantes del Partido de los Trabajadores y, en general, todos aquellos que no quieren que un ultraderechista gobierne su país en los próximos cuatro años aún ven posible la remontada in extremis. "Ya viramos, vamos a ganar, la democracia va a ganar, no el militarismo. La dictadura de nuevo, no", decía este sábado a France Presse Emerson Santana, 44, que participaba, emocionado, en un acto de Haddad este sábado en Heliópolis, la mayor favela de Sao Paulo (sudeste). "Brasil no necesita armas, sino proyectos sociales". Foto: Getty.