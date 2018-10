Bolsonaro matiza su promesa de abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático

Bolsonaro ha estado revisando algunas de sus promesas electorales, tal vez consciente que todo lo que diga antes del domingo quedará validado por las urnas y todo lo que tenga que cambiar después deberá ser minuciosamente justificado. El jueves escenificó en una rueda de prensa su cambio de parecer más manifiesto: anunció que no sacaría a Brasil del Acuerdo de París contra el cambio climático, a pesar de haber anunciado inequívocamente que lo haría. Durante la campaña, justificó abandonar el pacto alegando que no estaba de acuerdo con la estrategia de París para proteger la Amazonia (dicho más llanamente: el hecho de que la Amazonía deba protegerse siquiera, Bolsonaro pasó buena parte de la campaña anunciando que no pensaba proteger “ni un milímetro” de tierra que pudiese explotarse).