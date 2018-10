La Bolsa y los mercados brasileños muestran su apoyo a Bolsonaro

Hacía tiempo que la Bolsa brasileña no ha estaba tan bien. Tras largos meses de turbulencias, provocadas por los caóticos bandazos de la campaña electoral que comenzó el 15 de agosto, el martes cerró con una subida de casi el 4%, la mayor desde noviembre de 2016. El dólar, que no había hecho más que subir en las últimas semanas hasta costar unos prohibitivos 4,20 reales, por fin está bajando y ya vuelve a volúmenes más manejables: 3,9 reales. No todos los inversores están dispuestos a admitir en voz alta el motivo de tanto optimismo pero saben cuál es. Jair Bolsonaro, el candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, vuelve a subir en las encuestas a cuatro días de la primera vuelta. Y si a Bolsonaro se le va bien, el mercado de la mayor economía latinoamericana está contento.