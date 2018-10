Rusia califica de “paso peligroso” la retirada de EE UU del tratado nuclear de 1987

Rusia espera que el consejero de seguridad de Estados Unidos, John Bolton , que este domingo llega a Moscú, explique la postura de Washington sobre el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) —firmado en 1987 por el entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, y el secretario general del Partido Comunista de la antigua URSS, Mijaíl Gorbachov— que el presidente de EE UU, Donald Trump, anunció este sábado que va a abandonar. "Este sería un paso muy peligroso que, estoy seguro, no solo no será comprendido por la comunidad internacional, sino que provocará una condena grave", ha dicho este domingo el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, a la agencia de noticias Tass.

Riabkov se ha preguntado si en Washington "hay otras ideas, si las hay en general", que no sean formular llamamientos a Rusia a "admitir supuestas violaciones y a actuar acorde a las instrucciones estadounidenses". "Es muy alarmante que en Washington continúen los intentos prácticamente diarios de arrancar concesiones en diversos campos mediante métodos de chantaje", ha dicho el viceministro de Exteriores, que también ha subrayado que Moscú no aceptará ningún chantaje ni ultimátum, ya que considera que EE UU no tiene motivos para acusar a Rusia de violar el tratado. "Si los estadounidenses continúan actuando de manera cruda y directa, retirándose unilateralmente de todo tipo de acuerdos, como el de Irán, como este, nos veremos obligados a tomar medidas en respuesta, incluso sobre tecnología militar, aunque no queramos ir tan lejos", ha añadido.

Las palabras de Ryabkov llegan después de que Trump afirmase este sábado en un acto de campaña en Elko, en el Estado de Nevada, que Rusia "ha violado durante mucho años" el INF. "Lamentablemente, Rusia no ha honrado el acuerdo. Así que vamos a rescindirlo. Vamos a abandonarlo", añadió después sin aportar ningún dato más. Lo que sí dijo el presidente es que Estados Unidos "tendrá que desarrollar esas armas". E insistió: "A menos que Rusia venga a nosotros y China venga a nosotros y todos vengan a nosotros y nos digan: 'Seamos inteligentes y no desarrollemos esas armas’. Pero si Rusia lo está haciendo y si China lo está haciendo y nos adherimos al acuerdo, eso es inaceptable".

En el momento de su rúbrica, el INF fue considerado histórico y uno de los elementos clave en la relajación de las tensiones de la Guerra Fría en los años previos a la caída del Muro de Berlín (1989) y la desintegración final de la Unión Soviética (1991). Este domingo, Ryabkov también ha afirmado que el acuerdo sigue siendo "significativo para la seguridad internacional y la seguridad en el ámbito de las armas nucleares, para el mantenimiento de la estabilidad estratégica".

El último presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, también ha protestado la "falta de sabiduría" de Trump al querer abandonar el INF. "No hay que romper en ningún caso los acuerdos de desarme. ¿Es difícil comprender que el rechazo de esos acuerdos significa falta de sabiduría? Es un error", ha dicho Gorbachov, en declaraciones citadas por la agencia Interfax.