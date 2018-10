El Eurogrupo da el primer toque de atención a Italia por su presupuesto

El ministro italiano de Finanzas, Giovanni Tria, se enfrenta este lunes al primer varapalo comunitario a su proyecto de Presupuestos para 2019, cuyo objetivo de déficit público (2,4%) ya ha disparado todas las alarmas. Los ministros de Economía de la zona euro (Eurogrupo), reunidos en Luxemburgo, esperan conocer los detalles de unas cuentas públicas que se desvían drásticamente de la senda presupuestaria a la que se había comprometido Roma.

El choque con Bruselas se espera a partir del 15 de octubre, cuando el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, iniciará la revisión de los presupuestos de los países de la zona euro. Pero fuentes comunitarias esperan que en la reunión de Luxemburgo salten las primeras chispas, anticipo de un conflicto que pondrá a fuego la convivencia del gobierno de coalición de 5 Estrellas y Liga con el resto de socios europeos.

El ministro italiano de Finanzas llega al Eurogrupo con la credibilidad muy dañada tras haber anunciado a Bruselas un presupuesto contenido que ha acabado desbaratado por las exigencias expansivas del líder de 5 Estrellas, Luigi di Maio.

"Tria nos adelantó un déficit del 1,6%, luego lo subió al 1,9% y ha acabado aceptando el 2,4%", se sorprenden fuentes europeas. "Italia va a ser el único país de la zona euro con un presupuesto expansivo en 2019 a pesar de que es el segundo con más deuda, después de Grecia", lamentan esas fuentes

La cita de este lunes será el primer tanteo y se espera que los ministros más duros, como los de Alemania y Holanda, reprochen al italiano el derrape presupuestario. Buena parte del Eurogrupo, presidido por el socialista portugués Mario Centeno, espera evitar una guerra abierta con Roma y confía en que la presión interna -el presidente de la República ha calificado de inconstitucional el presupuesto- y externa -la prima de riesgo repuntó la semana pasada- obliguen al ejecutivo de Giuseppe Conte a corregir sus números.

De no ser así, Bruselas podría emitir por primera vez un dictamen negativo sobre un proyecto de Presupuestos. Una calificación que no impediría al Parlamento italiano aprobar las cuentas pero que supondría una escalada de tensión con las autoridades comunitarias. Bruselas no desea ese choque frontal a solo seis meses de las elecciones al Parlamento Europeo (mayo de 2019). Pero al líder de Liga, Matteo Salvini, poco entusiasta del presupuesto expansivo, puede interesarle tensar la cuerda para matar dos pájaros de un tiro: cargarse las cuentas de Di Maio y echar la culpa a la burocracia comunitaria.

Italia se aferra al precedente de Francia, que ha presentado un proyecto de Presupuestos con un 2,8% de déficit previsto. Pero Bruselas recuerda que esa cifra se debe a un impacto contable coyuntural, compatible con un ajuste estructural del 0,3%. España, cuyos Presupuestos siguen en el aire, también aspira a un ajuste similar (0,4%).

El presupuesto impulsado por 5 Estrellas, en cambio, no solo renuncia a todo ajuste estructural sino que contempla una expansión equivalente al 0,75%. Y para escándalo de Bruselas, apunta a mantener el mismo ritmo durante tres ejercicios.

Si Roma siguiera adelante, la Comisión, además de poder objetar -que no vetar- los presupuestos, cuenta con otra bala en la recámara. Sobre Italia pende la amenaza de un procedimiento disciplinario por incumplir la rebaja de deuda, incumplimiento aceptado hasta ahora por la UE.

Bruselas tiene previsto emitir su nuevo veredicto sobre la deuda italiana en mayo de 2019. Y podría no mostrarse tan benevolente como en ejercicios anteriores si el gobierno italiano ignora los avisos que comenzará a recibir desde este mismo lunes.