La pesca de la vieira desata una guerra entre pesqueros franceses y británicos

Imagen de un vídeo que recoge los enfrentamientos entre pesqueros de Francia y Reino Unido este martes. En vídeo, las disputas entre los pescadores. AP

La rivalidad entre los pescadores de Francia y Reino Unido en la zona de la bahía del Sena, en el Canal de la Macha, ha alcanzado un momento de máxima tensión. Un grupo de barcos franceses atacó este martes a embarcaciones británicas en una disputa en altamar por el acceso a un fondo marino donde abundan las vieiras, el elemento que ha desencadenado el enfrentamiento. Ante la virulencia de los ataques, que incluyeron el lanzamiento de proyectiles y piedras, ambas partes han prometido este miércoles emprender conversaciones para acabar con la disputa.

Los pescadores franceses están molestos por el permiso de sus colegas británicos para recolectar vieiras —un producto clave para la economía de la región francesa de Normandía— durante todo el año, mientras que a ellos se les impide hacerlo durante el verano, informa Reuters. "Tenemos que echar a los ingleses de aquí porque si les permitimos seguir van a saquear la zona", ha explicado el pescador francés Anthony Quesnel en un vídeo que ha subido a Facebook.

"Simplemente salieron y rodearon nuestra flota, arrojando bombas de gasolina. Fue una locura", ha afirmado a Reuters el pescador inglés Ciaran Cardell, que describió el ataque por parte de embarcaciones francesas frente a la costa de Normandía como "una escena sacada de Vietnam". Según ha apuntado la BBC, cerca de 40 barcos de Francia participaron en los ataques.

El ministro de Medio Ambiente británico, Michael Gove, ha asegurado que los barcos de Reino Unido estaban pescando legalmente. "Podemos insistir en que los franceses garanticen que esas aguas -sus aguas territoriales- estén debidamente vigiladas para que la actividad legal de pesca puede continuar ", ha explicado a la BBC. Por su parte, el jefe de la organización de pesca de Normandía, Dimitri Rogoff, dijo que el ataque fue espontáneo, pero admitió que los acontecimientos se descontrolaron y que condena la violencia. "No debería haber peleas, eso podría terminar mal. Nuestro principal interlocutor en Reino Unido ha propuesto que organicemos un diálogo rápidamente en Francia para recibir una delegación de Reino Unido en los próximos días ", ha dicho Rogoff este miércoles a Reuters.

Las vieiras son una de las pocas especies cuya captura se rige por regulaciones nacionales y comunitarias. Francia prohíbfe todo dragado de vieiras entre el 15 de mayo y el 1 de octubre, pero Reino Unido permite que sus buques operen durante todo el año. Mientras que los barcos británicos no tienen acceso a aguas territoriales francesas hasta a 12 millas náuticas (22 km) de la costa, pueden operar legalmente en la extensa bahía del Sena que se extiende desde Cherburgo a Dunkerque. Después de que la disputa, llamada guerra de vieiras, se desatara hace cinco años, los pescadores franceses y británicos negociaron acuerdos anuales en los que los pescadores británicos limitaron el dragado de vieiras en la zona a cambio de algunas concesiones de Francia.

"En los últimos dos años, sentimos que nuestros socios británicos no quieren negociar, tal vez por el Brexit", ha comentado Rogoff, que aseguró que la raíz del problema se encuentra en los diferentes modelos económicos de los dos países. Los pescadores de Normandía, defiende, operan principalmente pequeñas embarcaciones familiares cerca de sus propias costas y venden las vieiras en vivo. Por el contrario, la flota británica, ha dicho, incluye "fábricas flotantes" propiedad de compañías que congelan y procesan la captura a bordo. Los pescadores franceses argumentan que las vieiras no se deben cosechar en verano, cuando se reproducen. "Si todo el mundo draga para obtener vieiras durante todo el año, pronto no quedará nada".