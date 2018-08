Un indigente denuncia a una pareja por quedarse con el dinero que habían recaudado para él

Esta historia de buen samaritano y de buenos propósitos va a terminar en los tribunales por una cuestión de dinero. Johnny Bobbitt Jr., un hombre sin hogar de 35 años que vive en las calles de Filadelfia (EE UU), ha denunciado a una pareja que recaudó 400.000 dólares (alrededor de 344.572 euros) en su nombre por quedarse con la mayoría del dinero. Los demandados aseguran que le dieron la mitad de la cantidad y que se quedaron el resto porque, según su versión, darle tanto dinero a una persona con adicción a las drogas es como "darle un arma cargada".

Kate McClure y su novio Mark D'Amico organizaron una campaña de micromecenazgo a través de la web GoFundMe después de que el indigente tuviera un bonito gesto con la chica, al darle 20 dólares para gasolina un día que se había quedado sin combustible en el coche. Como agradecimiento, iniciaron una colecta virtual que tenía como objetivo recaudar 10.000 dólares, aunque tuvo tanto éxito que reunieron 400.000 dólares.

Los abogados de Bobbitt aseguran que la pareja le ha dado una fracción del dinero y estiman que deben quedar unos 300.000 dólares de la campaña para su entrega al indigente, según informa la CNN. Chris Fallon, uno de los letrados, ha explicado a la cadena estadounidense que el objetivo es recuperar el dinero para que las 14.000 personas que contribuyeron a la campaña sepan donde está lo que han depositado.

Según ha explicado Jacqueline Promislo, las relaciones entre ambos empezaron a deteriorarse cuando, con su novio, le compraron una autocaravana a Bobbitt y la pusieron a la entrada de su casa en Nueva Jersey. "No fue su opción y no pudo decir nada en esta decisión", ha explicado la abogada, agregando que no tenía acceso a comida o a dinero mientras vivía ahí.

McClure y D'Amico dan una versión distinta. Aseguran que están reteniendo parte del dinero por el bien de Bobbitt y que sus problemas con las drogas han hecho que desperdicie parte del dinero de la campaña que recibió. "Darle todo ese dinero es como darle un arma cargada. Así nunca lo va a lograr [que supere sus adicciones]. Lo voy a quemar [el dinero] delante de él", dijo D'Amico al diario The Philadelphia Inquirer.

La plataforma GoFundMe asegura que está investigando la disputa. En un comunicado, explica que "cuando hay una disputa, trabajamos con todas las partes involucradas para asegurarnos que los fondos se envíen al destinatario correcto".