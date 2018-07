Dimite el jefe del Poder Judicial en plena crisis del sistema en Perú

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha dimitido la mañana de este jueves después de que un grupo de jueces solicitaran su renuncia la noche del miércoles tras las continuas revelaciones de corrupción en el sistema judicial durante los últimos 12 días. Esta misma mañana presentaron también su dimisión otros tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM, la entidad que nombra, destituye y ratifica jueces y fiscales). De los siete consejeros, que conforman el órgano, cinco han renunciado, uno ha sido suspendido y solo uno no ha dimitido.

La justicia de Perú se había declarado este miércoles en estado de emergencia durante 90 días, tras nueve días en los que se han difundido audios de conversaciones entre magistrados, fiscales, miembros del CNM, empresarios y otros que traficaban con sentencias judiciales, influencias y sobornos. Durante este periodo habrá cambios administrativos en todo el sistema de justicia, según indica una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que no ha detallado en qué consistirán las modificaciones. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó al Congreso a una sesión extraordinaria mañana con un único punto de agenda: discutir la expulsión de los consejeros titulares y suplentes del CNM.

Sin embargo, la mayoría fujimorista en el Legislativo, constituida por Fuerza Popular, no comparte la propuesta de destituirlos a todos. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, respondió que si ello no se decide mañana, podrían continuar el debate el lunes en una sesión que ya estaba programada. "No podemos tomar decisiones por miedo frente a una situación complicada", expresó el martes después de recibir la carta del jefe de Estado. La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Úrsula Letona, de Fuerza Popular, también comentó sus reservas sobre la destitución de todos los consejeros. "A algunos no les gusta, pero hay lo que se llama responsabilidad individual", dijo ayer en una entrevista radial.

Los magistrados de mayor jerarquía que protagonizan los audios son el juez de la Corte Suprema César Hinostroza y el defenestrado presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, que está detenido de forma preliminar desde el domingo. Hinostroza ha sido suspendido por el CNM mientras se desarrollan las investigaciones.

Un fallo de Hinostroza de 2017 cambió la jurisprudencia sobre lavado de activos y fue utilizado por el exsecretario de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, que era investigado por ese delito debido a un desbalance patrimonial de siete millones de dólares. Además, la sala que hasta hace una semana presidía Hinostroza debía decidir la casación (pedido de revisión) de la excandidata presidencial y jefa de la oposición, Keiko Fujimori, para que la Fiscalía no la siga investigando por los supuestos aportes irregulares a su campaña, procedentes de una compañía offshore en las elecciones generales de 2016.

Movilizaciones

Uno de los audios evidencia que el congresista fujimorista Héctor Becerril pidió a Baltazar Morales, consejero del CNM, que votara por el candidato de Fuerza Popular para que se convirtiera en miembro de esa entidad. Morales se reafirmó en esa versión en una rueda de prensa ayer. Además, la Oficina Nacional de Control de la Magistratura ha suspendido a cuatro jueces supernumerarios (designados sin pasar por concurso) de la Corte del Callao mientras son investigados. El hasta este jueves presidente del poder judicial, Duberlí Gutiérrez, aseguró que la justicia "está herida, pero no está herida de muerte". "Vamos a tratar de superar esta crisis", afirmó sobre la declaración de emergencia.

El martes, en Huamanga, la capital de Ayacucho, hubo una protesta en la Plaza de Armas contra la corrupción del CNM y del Congreso. Está previsto que en Lima y al menos cinco otras ciudades haya más movilizaciones hoy. Perú celebra las fiestas patrias en julio con desfiles escolares al estilo militar, pero varias escuelas públicas y privadas no participarán en esos actos cívicos "en señal de luto, para enseñar conciencia crítica" y solidarizarse con la prensa y los jueces y fiscales honestos, argumentan en las redes sociales. "No hay justicia en el Perú, la han secuestrado una banda de mafiosos y de corruptos, es una red de tráfico de influencias que ha cooptado el poder judicial, el Ministerio Público, el Congreso", dijo ayer la excandidata presidencial Verónika Mendoza, del izquierdista Movimiento Nuevo Perú.