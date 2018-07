El ministro del Interior alemán critica la estrategia de la UE con respecto al Brexit

El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, ha advertido en una carta enviada a Bruselas el 27 de junio de que la Unión Europea podría llegar a poner vidas en riesgo si mantiene la rigidez en las negociaciones con Reino Unido en materia de seguridad en el marco del Brexit. “Debilitar la arquitectura de seguridad europea afectaría a todos los ciudadanos de la UE y socavaría su necesidad fundamental de seguridad”, ha señalado Seehofer en su mensaje dirigido a la Comisión Europea, según ha informado este viernes el periódico británico Financial Times. “La siempre presente amenaza del terrorismo transfronterizo demuestra la necesidad de una cooperación ilimitada en el futuro”, ha añadido el político conservador.

El conflictivo mensaje de Seehofer no ha recibido ninguna respuesta oficial en Berlín y lo único que se pudo saber en la capital alemana fue que la carta no fue consensuada con la canciller Angela Merkel. "Garantizar la seguridad de los ciudadanos en Europa debería tener prioridad sobre cualquier otro aspecto de las negociaciones de salida [de Reino Unido]", ha escrito el ministro del Interior germano. La Comisión Europea, por su parte, ha contestado que ya tiene un negociador que se está ocupando de este asunto. "Puedo confirmar que hemos recibido la carta, pero también me gustaría señalar que solo hay una negociación del Brexit y un negociador Brexit. Este es Michel Barnier", ha dicho una portavoz de la institución comunitaria en una conferencia de prensa, informa Reuters.

La carta de Seehofer a Bruselas bien podría ser parte de una campaña dirigida a mostrar que el líder de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) está intentando evitar que su partido pierda el control del gobierno en Baviera, ofreciendo al electorado una imagen que pueda quitarle votos al partido xenófobo Alternativa para Alemania (AfD) ante las elecciones regionales previstas para el próximo octubre en el Estado bávaro.

“Ha sido una decisión personal de Seehofer y el contenido de la carta no fue consensuado con la canciller”, ha dicho un alto funcionario del gobierno alemán. “No puedo decir nada más”. El mensaje, sin embargo, tiene una connotación especial: con este gesto, Seehofer se opone a la posición de la Comisión Europea en las negociaciones con Londres y también se desvía de la línea oficial del gobierno federal.

Merkel aún no ha tomado una posición oficial sobre los aspectos de seguridad que pueden nacer a causa del Brexit, pero todavía sigue insistiendo en que la unidad de la Unión Europea es prioritaria, un mensaje que volvió a repetir cuando compareció ante la prensa junto a la primera ministra británica, Theresa May, el jueves en Berlín. La canciller expresó su deseo de que, tras el Brexit, las relaciones sigan siendo estrechas, pero solo se mostró convencida de que así será en el plano de la política de seguridad. Sobre todas las demás áreas de cooperación —de la comercial a la política— no hizo comentarios. "Yo quiero que en el futuro el Reino Unido y Alemania se mantengan estrechamente unidos. En asuntos como la política exterior de seguridad es seguro que va a ser así. En otros ámbitos debemos aún ver cuáles son las expectativas británicas", dijo.

Con respecto a la carta que envió Seehofer a Bruselas, el único comentario del Gobierno fue breve. El portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, ha dicho en Berlín que la canciller también está interesada en una estrecha cooperación de seguridad con Reino Unido. "En ese sentido, esa también es su preocupación", ha asegurado.