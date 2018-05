Palestina resta relevancia al “simbólico” traslado de la embajada de EE UU a Jerusalén

Tanto Nabil Shaat, asesor en política exterior del presidente palestino, Mahmud Abbas, como el diputado árabe israelí, Ahmad Tibi, hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que no participe el próximo lunes en los actos de inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. “Boicotear el acto es actuar en coherencia con la legalidad internacional vigente. Por eso los representantes de otros países no deben acudir”, dice Shaat.

Reconoce que la Autoridad Palestina no se quedará de brazos cruzados frente a países como Paraguay, Honduras o Guatemala, que ya han anunciado que seguirán los pasos de Estados Unidos y trasladarán próximamente sus embajadas a Jerusalén. Estudiarán acciones diplomáticas pero, sobre todo, intentarán conseguir el apoyo de los países árabes para ejercer presión económica. “Guatemala es el principal exportador de cardamomo al mundo árabe. Es un aditivo que se usa mucho aquí para el café. Creemos que el boicot a la exportaciones de cardamomo pueden dañar seriamente la economía guatemalteca. Aún no hemos llegado a eso. Los países árabes aún no han movido ficha como para amenazarles ahora, pero ya veremos, es una de las opciones que barajamos”, advierte Shaat.

El dirigente palestino reconoce que el traslado de la embajada en sí no es tan definitivo a la hora de marcar la agenda del Gobierno. “Lo interesante será ver como el resto de países acomodan sus relaciones a la nueva situación, cómo se producen los contactos con los americanos aquí (...) Queda un largo camino por delante. Son tiempos difíciles. Hay que ver qué pasa con las elecciones legislativas en noviembre en Estados Unidos. Si Trump sale reforzado, tendremos que esperar dos años más. El mundo esta cambiando muy rápido y parte de la inestabilidad existente Oriente Medio es por eso”, concluye Shaat.

Precisamente el presidente palestino, Mahmud Abbas, se encuentra de gira por latinoamérica para evitar otros países sigan la estela de Tump.