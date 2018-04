Canadá descarta motivos terroristas en el atropello de Toronto y apunta a un trastorno mental del atacante

La policía revisa la furgoneta con la que se cometió el atropello este lunes en Toronto, Canadá. REUTERS / quality

Poco a poco, en medio de la tragedia, afloran nuevos detalles sobre el atropello masivo del lunes en Toronto, que mató a 10 personas e hirió a otras 15. Los primero indicios de la investigación apuntan a que la causa del ataque en la mayor ciudad de Canadá fue el trastorno mental que sufre el supuesto autor, Alek Minassian, un canadiense de 25 años. Como ya se avanzó en la víspera, el primer ministro, Justin Trudeau, descartó este martes que fuera un acto terrorista. “La investigación continúa pero es bastante claro que no hay conexión con la seguridad nacional”, dijo en una rueda de prensa.

Trudeau también explicó que su Gobierno no ha elevado el nivel antiterrorista en Canadá ni ha cambiado las preparaciones de seguridad de la cumbre del G7 que se celebra en junio en Quebec. El primer ministro aseguró que “llevará tiempo” entender las razones del peor atropello masivo en la historia del país y alegó que “no debemos comenzar a vivir con miedo”. “Tenemos que concentrarnos en mantener a los canadienses seguros a la vez que somos fieles a la libertad y valores que todos los canadienses queremos. Debemos seguir siendo un país abierto y libre”, agregó.

Minassian fue detenido poco después del atropello con una furgoneta, que las autoridades consideran deliberado. A primera hora del martes compareció en la Corte de Justicia de Ontario. Le fueron leídos los cargos en su contra: 10 acusaciones por asesinato en primer grado y 13 por tentativa de asesinato.

La policía de Toronto señaló que el hombre no estaba fichado anteriormente. La principal duda es qué le llevó a cometer esta atrocidad. Según algunos de sus conocidos citados por el diario The Globe and Mail, Minassian es una persona sin afiliaciones religiosas o políticas conocidas; tampoco había mostrado opiniones con tendencia a la violencia. El rotativo entrevistó a varios antiguos compañeros de clase de Minassian. Dicen que era introvertido, “socialmente torpe” y algunos incluso dudaban de que supiera conducir.

El joven residía en Richmond Hill, población del área metropolitana de Toronto. Había estudiado en una escuela secundaria para alumnos con necesidades especiales y se graduó en informática –con una especialidad en procesadores gráficos- en el Seneca College, una institución ubicada en el mismo distrito del atropello.

Un compañero de clase en Seneca, que estudió con él en 2015, describió, en The Globe and Mail, a Minassian como alguien con una significativa discapacidad social o mental al que le costaba hablar con la gente y que tenía tics constantes que le llevaban a mover sus manos y golpearse la cabeza. El compañero incluso cuestionó que Minassian supiera mover el volante de un vehículo. Duda que el ataque pudiera tener una motivación política y sospecha la hipótesis de que el joven pudiera sufrir un accidente y entrara en pánico. Poco antes de ser detenido, Minassian pidió a la policía que le tiroteara y amenazó con tener un arma, lo que resultó ser falso.