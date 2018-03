Anaya critica las “locuras” económicas de Trump: “El pasado no va a regresar”

Ricardo Anaya, el segundo candidato a la presidencia de México con mayor nivel de apoyo en los sondeos, ha cargado este jueves contra las "locuras" económicas que promueve el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Con la automatización y la robotización lo que está sucediendo es que somos más productivos, pero cada vez hay menos gente trabajando: [en México] la maquila está siendo sustituida por robots y procesos automatizados. ¿Qué no hacer frente a esa realidad? Las locuras que plantea Trump: tratar de regresar al pasado y seguir haciendo minas de carbón", ha dicho el cabeza de cartel de Por México al Frente, una coalición entre el PAN (centroderecha), PRD (centroizquierda) y Movimiento Ciudadano (centro) ante directivos de fondos de inversión con presencia en México.

"Ese pasado no va a regresar: más bien hay que entender que esa realidad llegó para quedarse y que la respuesta es la educación", ha subrayado Anaya en el trascurso de un foro organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap). "Lo que tenemos que lograr es pasar de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento: de la manufactura a la mente-factura. Países como Singapur, Canadá o Corea del Sur, que a mediados de los años ochenta tenían niveles de renta per cápita similares a nosotros lograron dar ese salto cuántico porque dieron el salto de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento". Durante su intervención, el candidato presidencial ha citado un estudio según el cual siete de cada diez profesiones que habrá en 2030 todavía no existen. "Educar a la gente memorizando cosas va a terminar en un fracaso tremendo. Tenemos que más bien, aprender a pensar para poder readaptarnos a un mundo que va a ser tremendamente cambiante", ha remarcado.

En los últimos días Anaya —entre cuyas propuestas electorales está la puesta en marcha de una renta básica universal para dar solución a la elevada tasa de pobreza y a los efectos nocivos de la automatización sobre el empleo— ha apelado en repetidas ocasiones a la contraposición entre las ideas económicas del pasado y del futuro. La semana pasada, en el marco de la cumbre anual de la banca mexicana, cargó por ese motivo contra su principal rival en la carrera electoral, Andrés Manuel López Obrador (Morena, izquierda) a quien hoy, sin nombrarlo explícitamente, ha vuelto a criticar: "Algún candidato vendrá a decirles lo que no va a hacer, porque así lo hizo en la convención bancaria: no les voy a estorbar, no les voy a expropiar, no se preocupen, no soy enemigo del capital privado. Mi enfoque es totalmente diferente. Si algo me va a preocupar e inquietar es el crecimiento económico y el empleo".

El líder de Por México al Frente y militante del PAN ha aprovechado su puesta de largo ante la plana mayor de los fondos de inversión con intereses en México para mostrar su disposición a ayudar, en caso de alcanzar la presidencia, a quienes invierten en el país norteamericano. "No soy enemigo del capital privado", ha dicho. "Cuando yo sea presidente si algo me va a preocupar e inquietar es el crecimiento económico y el empleo; y yo no lo puedo hacer [que México crezca y cree empleo] sin la ayuda de ustedes. La pregunta que tengo que hacerme es qué hacer para facilitarles la vida y que puedan invertir más", ha subrayado al tiempo que abría la puerta a una rebaja impositiva para equiparar el tratamiento fiscal que reciben los fondos de inversión con el de aquellos que optan por invertir directamente en Bolsa.