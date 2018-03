Miles de personas huyen de los dos grandes frentes de guerra en Siria

Cientos de familias han huido de la ciudad de Afrin, en el noroeste de Siria, hacia localidades controladas por las fuerzas progubernamentales en la noche del jueves al viernes por los bombardeos de las fuerzas turcas, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH). Las fuerzas militares turcas y los milicianos del Ejército Libre Sirio mantienen desde el 20 de enero una ofensiva en la región de Afrin para tratar de expulsar de la zona a todos los combatientes kurdosirios de las Unidades de Protección Popular (YPG).

El Observatorio ha dicho que las familias han abandonado la ciudad de Afrin en autobuses y coches para dirigirse a Nubl y Al Zahra, dos localidades chiíes cuya población apoya al régimen que preside Bachar el Asad. El Gobierno sirio se ha alineado con las YPG en su enfrentamiento con las fuerzas turcas por el dominio de Afrin.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado este viernes no obstante que los combatientes kurdo-sirios no dejan a los civiles escapar de la ciudad. "Las fuerzas sirias no dejan huir a los civiles de Afrin. Hay cientos de civiles en riesgo. Pero incluso los que consiguen salir sufren el peligro de ser bombardeados", dijo en rueda de prensa la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani.

Aviones del Ejército turco han lanzado sobre la ciudad octavillas en las que advierte a la población de que las fuerzas turcas que la asedian pueden entrar en cualquier momento, informa la emisora turca TRT. Al menos dieciocho personas, entre ellas cinco menores, murieron y más de 45 resultaron heridas este viernes por bombardeos de aviones turcos sobre Afrin, según el Observatorio.

Prosigue el asedio sobre Guta

Decenas de civiles han muerto también este viernes en los bombardeos contra las zonas rebeldes asediadas de Guta Oriental, de donde los habitantes continúan huyendo ante la devastadora ofensiva del régimen sirio y de su aliado ruso para reconquistar esta región cercana a Damasco.

Las fuerzas del régimen han recuperado más del 70% de este último enclave rebelde objeto de una ofensiva desde el 18 de febrero. Más de 1.260 civiles han muerto y miles han resultado heridos en casi un mes de bombardeos, según informó el OSDH.

Más de 13.000 civiles han abandonado Guta en los últimos dos días, coincidiendo con los avances de las fuerzas del régimen sirio en la localidad de Hamuriyé, en el sur del enclave, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia. "Continúa la evacuación de civiles desde Guta Oriental por el corredor humanitario. Desde la mañana del 16 de marzo, 1.972 personas salieron de las localidades de Hamuriyé, Saqba y Hazé. En total, más de 13.000 civiles abandonaron Guta Oriental en dos días", ha explicado en un comunicado el departamento que dirige Serguéi Shoigu, según informa la agencia Sputnik.