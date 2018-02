Peña Nieto y Trump vuelven a discutir por el muro y cancelan los planes para visitar la Casa Blanca

Los planes de la diplomacia mexicana para que el presidente Enrique Peña Nieto se reuniera finalmente con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca han quedado congelados esta semana, según asegura The Washington Post este sábado. La razón es, de nuevo, una discusión entre ambos mandatarios sobre la insistencia de Trump en decir públicamente que va a hacer a México pagar por un supuesto muro en la frontera entre ambos países. México no solo lo considera una ofensa nacional, sino que su presidente no está dispuesto a conceder a Trump la más mínima ambigüedad al respecto.