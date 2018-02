¿Hay que eliminar la Ley Seca en Colombia? Santos consulta a los ciudadanos en las redes sociales

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos ha decidido usar sus cuentas en Twitter e Instagram para hacer una consulta popular e informal. "La ley seca se aprobó en otras épocas. Creo que los colombianos somos ahora lo suficientemente responsables para tener unas elecciones tranquilas sin esta restricción, que afecta mucho el comercio. ¿Estaría de acuerdo con eliminar la ley seca?". La pregunta se produce a menos de un mes de que se celebren elecciones al Congreso, la primera cita en las urnas de 2018. Esa jornada, desde las seis de la tarde del día anterior hasta las seis de la mañana del día siguiente debe regir la ley que impide a los comerciantes vender alcohol en todo el país.

"El Gobierno considera que es una herencia del Frente Nacional", ha explicado Guillermo Rivera, ministro del Interior, en referencia a los gobiernos conservadores y liberales que se repartieron el poder desde los años cincuenta hasta finales de los setenta en Colombia. El Código Electoral, que recoge la denominada Ley Seca, se aprobó en aquella época. El decreto que regula la venta de bebidas alcohólicas es del año 1986. "Era otra cultura, ahora estamos en un momento de paz, es una norma anacrónica", dicen desde el Ministerio del Interior.

Santos ha usado por primera vez las redes sociales para hacer este tipo de pregunta tras la experiencia de la consulta del Partido Liberal el pasado noviembre. En aquel momento, la organización convocó a los ciudadanos a que eligieran su candidato para las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. "El Código Electoral no contempla medidas en estos casos, así que se decidió que la Ley Seca se aplicaría desde las seis de la mañana del día de la votación", ha dicho Rivera. "No hubo incidentes, lo que nos indica que el consumo desde la noche anterior no tiene incidencia en asuntos de orden público".

El ministro del Interior ha asegurado que el Gobierno está consultando al resto de partidos políticos sobre la eventualidad de tramitar un proyecto de ley en el Congreso. Por el momento, asegura Guillermo Rivera, no han tenido una respuesta formal. "Los que sí se han manifestado han sido los comerciantes que ven muy afectados sus negocios", ha puntualizado el ministro. Durante la consulta liberal, Fenalco (organización que representa al comercio y al sector servicios) cuantificó que la medida afectó a más de 50.000 establecimientos.

Si finalmente se optara por la vía parlamentaria, la norma tendría que superar cuatro debates. "Existe la posibilidad de que no haga falta un proyecto de ley porque ya hay muchos juristas que consideran que el Código de Policía de 2016 sustituye a la Ley Seca", dicen fuentes del Ministerio del Interior. Esta nueva normativa contempla una serie de normas para garantizar el orden público en consultas electorales.

Faltan 19 horas para que termine la encuesta abierta por Santos en Twitter. Las mismas para que la consulta en su Instagram Stories desaparezca como rigen las normas efímeras de esta herramienta. Hasta el momento, más de 30.000 personas han votado en Twitter, un 59% apoyando la derogación de la ley. ¿Qué pasará con este voto popular?, ¿será determinante en la decisión del Gobierno? Las respuestas llegarán en los próximos días.