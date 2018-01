El caso Kawczynski, un racista en estado puro

Tom Kawczynski considera el Islam la razón del sufrimiento en Occidente, se opone a la entrada de inmigrantes en Estados Unidos y cree que los americanos vivirían mejor si estuvieran “voluntariamente separados” por razas. Kawczynski también dice no ser un racista. Sus comentarios, sin embargo, han generado un amplio rechazo en la pequeña localidad de Jackman (Maine), donde este hombre blanco de 37 años ocupaba un cargo público como administrador local. Tras sus comentarios, hechos durante una entrevista con el diario local Bangor Daily News, Kawczynski ha sido destituido.

Hace un año, se mudó de su natal Arizona al Estado del noreste que hace frontera con Canadá. Fue seleccionado de entre 14 candidatos para ocupar este puesto, cuyas responsabilidades son la implementación de leyes locales y supervisión del gobierno local. Al poco tiempo, Kawczynski fundó un colectivo social llamado New Albion, dedicado a promover los “valores tradicionales occidentales, enfatizando los aspectos positivos de la herencia europea”, como explicó al diario local.

En la web, poco desarrollada, el movimiento de Kawczynski defiende ser una "combinación única de influencia americana y europea".

En la web, poco desarrollada, el movimiento de Kawczynski defiende ser una “combinación única de influencia americana y europea”. Su inspiración son las tradiciones provenientes de los ingleses, franceses e irlandeses y otros europeos que se asentaron en Nueva Inglaterra, como es conocida la región que componen varios Estados del noreste de EE UU.

“Somos problancos sin estar en contra de otros grupos en referencia a su raza. Pero nos oponemos a la idea de traer a gente de otras culturas procedentes de otros países. Considero sin dudas que el Islam es incompatible con los occidentales”, afirmó Kawczynski. “Cuanto más nos separemos por razas más felices seremos”, añadió en un blog el que también tachaba al Islam de “bárbaro”. Su discurso se asemeja al de la extrema derecha, la conocida Alt-Right, un nuevo ultraconservadurismo, fundamentado en la supremacía blanca, que se ha visto impulsado por el auge de Donald Trump y su exasesor, el estratega Steve Bannon.

Integrado en su mayoría por hombres blancos de edad media, en sus discursos elogian a Adolf Hitler y a generales de la Confederación del Sur, donde la esclavitud era legal. El líder del movimiento, Richard Spencer, ha llegado a realizar el saludo nazi en sus discursos y expresar ideas antisemitas. En una de sus concentraciones, simpatizantes de esta derecha radical asesinaron a una mujer contramanifestante al arrollarla con un coche.

Las afirmaciones de Kawczynski agitaron la polémica en la pequeña localidad de menos de 1.000 habitantes. Varias instituciones rechazaron los comentarios, calificándolos de “ofensivos”. Este martes, tras una reunión con Kawczynski, las autoridades le destituyeron y acordaron pagarle 30.000 dólares a cambio de que el hombre no presente ninguna denuncia contra ellos. “Apoyamos la primera enmienda (la libertad de expresión), y todo el mundo tiene el derecho a sus propias ideas religiosas y políticas, incluso si son intolerantes, pero nadie tiene el derecho a imponerlas a través de un cargo público”, explicó Ibrahim Hooper, el director de comunicaciones del Consejo de Relaciones Americanas-Islámicas, que aplaudió la decisión.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Kawczynski dio su versión de los hechos. "Hoy he perdido un trabajo, pero he adoptado una causa: #DerechosCivilesBlancos. Nunca he estado tan orgulloso como ahora", escribió el hombre, cuya autodescripción personal es “Enemigo número uno de las noticias falsas”; una referencia a otra retórica de Trump.