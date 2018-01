El gobernador de Hawái tardó en desmentir la falsa alarma de misil por olvidar su acceso a Twitter

Eran las 8.08 de la mañana del pasado 13 de enero cuando saltaron las alarmas en Hawái alertando sobre un misil balístico: “Alerta de misil balístico en dirección a Hawái. Busque refugio de inmediato. Esto no es un simulacro”. Hasta 17 minutos después la población, aterrorizada por el aviso, no recibió un nuevo mensaje en el que se especificaba que se trataba de un error y una falsa alarma, activada por un funcionario de la Agencia de Emergencias al apretar el botón equivocado. Pese a conocerse dos minutos después que el aviso era falso, el gobernador de la isla, David Ige, tardó todo ese tiempo en desmentir la información a través de su cuenta de Twitter por un pequeño e inesperado incidente: había olvidado su contraseña.

“No hay amenaza de misil”, se pudo leer en la cuenta del gobernador a las 8.24 (hora local). Y no fue hasta este lunes cuando Ige explicó a la prensa el porqué de su tardanza: “Tengo que confesar que no me sé el inicio de sesión de mi cuenta de Twitter ni mi contraseña, así que ciertamente es uno de los cambios que he hecho”, confesó este lunes el mandatario.

El gobernador se demoró además 23 minutos en desmentir la alerta en Facebook. El propio estado de Hawái, en el que residen casi millón y medio de habitantes, aclaró oficialmente 38 minutos después que el aviso era falso. Mientras tanto para evitar otro incidente y poder acceder directamente a sus redes sociales, Ige ha guardado sus contraseñas en el teléfono móvil.

Según The Washington Post, el menú de las alertas contiene un revoltijo de opciones: desde alertas Amber a las advertencias de tsunami o los cierres de carreteras. Otras como “High Surf Warning North Shores” (alarma roja en las costas del norte) están escritas en inglés, y otras tienen escrito “PACOM (CDW)- Estado solamente” (PACOM alude al Comando del Pacífico de Estados Unidos, con sede en Hawái). El menú no contenía hasta ahora ninguna opción de falsa alarma de defensa contra misiles balísticos. Tras el incidente, ya ha sido añadida.