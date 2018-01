Hawái envía por error una alerta de ataque con misiles a toda la población

Una falsa alarma, enviada por un canal oficial, ha desatado el pánico este sábado por la mañana en Hawái al avisar de un ataque con misiles a más de un millón de personas. Toda la población de este estado ha recibido a las 8.08 de la mañana de este sábado la siguiente alerta de emergencias: “ALERTA DE MISIL BALÍSTICO EN DIRECCIÓN A HAWAI. BUSQUE REFUGIO DE INMEDIATO. ESTO NO ES UN SIMULACRO”. Hasta 40 minutos de pánico después no recibieron otra diciendo que se trataba de un error y una falsa alarma. Una hora después del incidente aún no estaba clara la causa del error.