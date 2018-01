La dolorosa despedida de su familia de un mexicano deportado después de 30 años en EE UU

Protesta contra Trump en Pittsburgh, en febrero de 2017. Foto: Jeff Swensen (Getty) | Vídeo: Atlas

Jorge García lleva 30 de sus 39 años viviendo en Estados Unidos. Procedente de México, entró al país de manera ilegal junto a su familia cuando era un niño, según CNN. Bajo la Administración de Barack Obama consiguió eludir repetidas veces una orden de deportación que enfrentaba desde 2009. Hasta este lunes, cuando tuvo que despedirse de su mujer y dos hijos en el aeropuerto de Detroit para ser deportado a México.

La orden de deportación llegó tras comenzar los trámites para legalizar su situación en EE UU: "La abogada no hizo el papeleo bien y lo puso en trámites de deportación", afirma Cindy García, la pareja de Jorge, en declaraciones a Univisión. La mujer explica que los congresistas les ayudaron a retrasar su deportación, "pero cuando comenzó la Administración de Trump" les "dijeron que su tiempo [el de Jorge García] ya se había terminado", según el mismo medio. Desde que ha llegado al poder, Donald Trump ha promovido diversas políticas contra los migrantes: como su veto migratorio, el famoso muro o, la pasada semana, la eliminación del DACA, entre otras.

García se ve así condenado a volver a un país donde no ha vivido nunca durante su vida adulta y a no poder regresar a Estados Unidos en los próximos 10 años. "Mi esposo se va a vivir con una tía en la Ciudad de México. Ahora tiene que buscar trabajo y no sabe qué tipo de trabajo va a buscar porque dice que las cosas han cambiado. Era un niño cuando se fue de México y dice que desconoce, que no se siente a gusto porque su país es Estados Unidos".

Dejad de separar a las familias, se leía en las pancartas de las personas que acudieron al aeropuerto a despedir y apoyar a García y su familia.