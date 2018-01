Los argentinos “prenden fuego” a Arturo Vidal

Meses atrás, la estrella de la selección chilena y el Bayern Munich, Arturo Vidal, lanzó un tuit que generó un escándalo en su país. Más leña a un fuego que ardía a varios grados por la eliminación de La Roja de Rusia 2018. La mujer del portero Claudio Bravo dijo que muchos jugadores “no entrenaban por la borrachera que llevaban” y todos los ojos apuntaron al Rey Arturo, quien en junio de 2015 destrozó una Ferrari de 221.000 dólares por conducir ebrio y chocar con otro auto en una carretera de Chile. En 2011, Vidal y otros cuatro jugadores fueron apartados del combinado nacional, entonces dirigido por el argentino Claudio Borghi, por llegar “en estado no adecuado” a la concentración luego de asistir a una fiesta.

En La Plata hicieron un muñeco de Arturo Vidal viendo el Mundial. PUTOS AMOSpic.twitter.com/CxaEulAk31 — Julián D'Andrea (@juliandandrea) 1 de enero de 2018

Los antecedentes del Rey Arturo y sus peleas van todavía más allá, pero ninguno se compara con la insólita disputa que mantiene con un grupo de vecinos de la ciudad de La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires. Es tradición en la capital de la provincia de Buenos Aires que se realice una falla, con quema de muñecos y todo, para celebrar la llegada del nuevo año. Los niños de los barrios (ayudados por los mayores) son los encargados de confeccionar las figuras que, por lo general, tienen relación con hechos ocurridos durante el año que se va.

La sorpresiva eliminación de Rusia 2018 del bicampeón de América ha motivado todo tipo de burlas de este lado de la cordillera. Incluso, se reformuló la conocida canción de aliento de La Roja y en lugar de "Chi, Chi, Chi, le, le, le", los argentinos cantan "Chi, Chi, Chi, led, led, led", en referencia a los televisores de pantalla plana. Una ocurrencia para burlarse del rival de toda la vida, que sólo mirará el mundial por TV. También una muestra de que todavía quedan esquirlas de las dos finales perdidas por Argentina a manos de Chile.

La respuesta de Arturo Vidal a los platenses que hicieron su muñeco. kingarturo23oficial

Una de las bromas más originales fue la realización de un muñeco gigante de Vidal, pero no metiendo un gol o pegando una patada, sino cómodamente sentado en un sillón y con una televisión enfrente que le muestra el mundial del que no participará. La figura no resultó ganadora de la compulsa popular, pero sin duda fue la que más repercusión generó. Y, como todas, a las 2 am del primer día de 2018 fue incendiada.

Pero donde hubo fuego, cenizas quedan. Cuando la noticia le llegó al propio Vidal, éste no pudo permanecer indiferente. El jugador respondió en una historia de su cuenta de Instagram con una edición de la foto del muñeco en la que, en lugar del mando y la porción de pizza, tiene consigo las dos copas América conquistadas en Chile y Estados Unidos. Ambas, frente a Argentina. La foto es acompañada por una simple onomatopeya: “Shhhh”. Aunque será difícil callar a los argentinos, sobre todo, si Lionel Messi -también homenajeado con un muñeco- vuelve a Buenos Aires con la copa del mundo entre sus brazos.