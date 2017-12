El juez rechaza el recurso del ultra Roy Moore contra su derrota electoral en Alabama

Un juez de Alabama ha rechazado el recurso presentado por el candidato republicano ultra Roy Moore contra los resultados de la elección al Senado por este estado celebrada el 12 de diciembre, cuando perdió ante el demócrata Doug Jones por un estrecho margen de poco más de 20.000 votos. Moore sostiene que ha habido un "fraude electoral". Su derrota fue sonada por suceder en un feudo conservador, de donde no había salido un senador en 25 años, pero la radicalidad y las acusaciones de abusos sexuales supuestamente cometidas décadas atrás le pasaron factura.

Los abogados de Moore presentaron la queja el miércoles por la noche, apenas unas horas antes de que las autoridades electorales certificasen el resultado y confirmasen a Jones como nuevo senador, algo que ocurrió igualmente. El trámite está previsto para este jueves a las 13.00 horas (hora de Washington) y el secretario de Estado de Alabama, John Merrill, ya descartaba de antemano aplazarlo, según sus declaraciones a los medios.

La elección de este estado se vivió como un asunto de alcance nacional porque tenía mucho calado para Donald Trump y para el Partido Republicano. El presidente vio perder a un candidato al que apoyaba y a quien mucha gente comparaba con él por su discurso incendiario y, por otra parte, el Partido Republicano comprobó que la fidelidad del de sus bases tiene un límite. Sus votantes no perdonaron las graves acusaciones que pesaba sobre Moore ni unas ideas políticas propias de una teocracia. Temiendo el desenlace, el establishment de la formación había pedido la retirada de Moore, quien se negó, u ahora tampoco le arropa en esta apelación contra el resultado electoral.

El juez Roy Moore ganó las primarias ante un republicano más moderado, pese a lo integrista de su discurso: piensa que la Constitución no puede contradecir a la Biblia, que la homosexualidad debería estar penada y que un musulmán no debería tener derecho a ocupar cargos públicos en Estados Unidos. El pasado noviembre, varias mujeres lo acusaron de haberlas acosado sexualmente décadas atrás, cuando ellas eran adolescentes y él un treintañero.

El portavoz del demócrata, Sam Coleman, tildó la apelación como "un intento desesperado de Roy Moore de revertir el deseo que la gente". El pasado 12 de diciembre, cuando se produjo su particular hecatombe -había perdido la elección al Senado pese a que las encuestas le daban como favorito-, ya avanzó que no aceptaba el resultado. De hecho, en el centro cívico en el que se celebraba la fiesta con sus seguidores, en Montgomery, recalcó que aquello no había terminado y llamó a sus fieles a dejar las cosas en manos de Dios. Luego lo dejó en manos de la justicia terrenal y perdió.