Los demócratas infligen una derrota crucial contra el candidato ultra de Trump para el Senado en Alabama

Alabama, uno de los rincones más conservadores de América, sufrió este martes por la noche un terremoto político. El demócrata Doug Jones venció al candidato republicano para el Senado, el fanático religioso Roy Moore, después de una campaña inflamada por las acusaciones de abuso sexual contra el famoso juez. Los líderes del partido en Washington le habían pedido que se retirara, pero Moore, alias La Roca, defendió su inocencia y se negó. Donald Trump le apoyó y los republicanos acabaron por cerrar filas en torno al candidato. Ahora han perdido una plaza clave en la Cámara alta y recibido una advertencia de cara a las elecciones legislativas de 2018: la fidelidad de su base electoral tiene un límite, incluso en el viejo sur. Jones se convirtió en el primer senador demócrata de este Estado en 25 años.

No fue una victoria muy holgada. Con el 99% escrutado, el candidato demócrata, Doug Jones, rozaba el 50% de los votos, frente al 48% de Moore. Sin embargo, ese puñado de votos servirá restar un puesto clave en el Senado estadounidense: la mayoría republicana se contrae de 52 a 51 legisladores, mientras que los demócratas pasaran a ser 49. Ese solo senador de diferencia se antoja frágil para un presidente que tiene mala relación con muchos de sus senadores y que ya ha probado el fracaso a la hora de aprobar una de sus promesas estrellas, la derogación de la reforma sanitaria de Barack Obama.

La movilización del voto afroamericano, que se volcó en Jones, resultó decisiva. El nuevo hombre de Alabama en Washington es un conocido fiscal que procesó a los miembros del Ku Klux Klan que atentaron con una bomba en una iglesia baptista de Birmingham en 1963 y mataron a cuatro niñas negras. Y el puesto que ocupará en el Senado es el que pertenecía al ahora fiscal general estadounidense Jeff Sessions, un halcón conservador con un historial de acusaciones de racismo y homofobia. Pero el republicano que aspiraba a relevarle, Roy Moore, va mucho más allá.

El juez considera que la Constitución de EE UU emana de la Biblia y la legalidad debe adaptarse a lo que dictan las sagradas escrituras. En esta línea, no solo rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que cree que debería volver a prohibirse la homosexualidad en sí, una condición que equipara al bestialismo. A su juicio, los atentados del 11-S tuvo algo que ver con el alejamiento de Dios por parte de la sociedad estadounidense y la época en la que él considera que América era “grande” fue aquella “en la que las familias estaban unidas, aunque hubiera esclavitud”.

Con estos mimbres, la investigación publicada por The Washington Post a primeros de noviembre, en la que se relataba los contactos sexuales que Moore, cuando tenía 32 años, había mantenido supuestamente con una chica de 14, supuso un vendaval. Tres mujeres más le acusaron después de haberlas acosado también cuando eran adolescentes. Él siempre negó los hechos y muchos de sus seguidores les creyeron, pero esta noche resultaba evidente que lo extremista del candidato y este tipo de acusaciones habían hecho mella en muchos republicanos que se quedaron en casa y no votaron y en otros electores a los que el escándalo movilizó.

Era el caso de Sonni, una joven de 24 años que por la mañana en Montgomery se declaraba centrista, votante de ambos partidos, pero contaba que esa tarde iría a pone runa papeleta por el demócrata. “Creo que es mi deber con la sociedad, aquí la gente vota a su partido y les da igual quién es el candidato, pero este hombre no separa Iglesia de Estado y las acusaciones de esas mujeres parecen ciertas, son varias, no solo una". El movimiento de Estados Unidos contra el acoso sexual, que en un breve espacio de tiempo ha tumbado a periodistas, ejecutivos, estrellas televisivas y legisladores, ha mostrado que ahora también tiene efectos en las urnas.

El exultante Doug Jones salía pasadas las 10 de la noche a hablar Birmingham, donde celebraba la noche electoral, un día, dijo, "histórico". "Me siento abrumado. Hemos demostrado, no sólo en el estado de Alabama sino en todo el país, que podemos permanecer unidos", clamó. Pero pocos minutos después, en Montgomery, Roy Moore se resistía a reconocer el resultado. "Cuando el número de votos es tan ajustado, la cosa no ha terminado", dijo a sus seguidores, y les conminó: "Los que debemos hacer es esperar a Dios". La Roca en estado puro. Trump, sin embargo, aceptó la victoria demócrata. "Felicidades a Doug Jones por su peleada victoria. Los votos nulos [con nombre de candidatos que no se presentan] han jugado un papel importante pero una victoria es una victoria", escribió en su cuenta de Twitter.

Brenda Calloway defendía con fervor a Moore. “Lo de esas mujeres es mentira, el juez lleva 40 años en la vida pública y si algo de eso fuera cierto hubiera salido antes”, recalcaba. También le defendía en su extremismo ideológico y religioso. “Cuando se está en el lado correcto, nunca se es demasiado radical”. “He seguido a Moore durante 40 años, siempre ha sido consecuente y mis ideas, es pro-vida, defiende el matrimonio entre hombre y mujer y los 10 Mandamientos”.