18 refugiados relatan qué esperan del nuevo año

Ruaa Abu Rashed, 24 años

Procedencia: Damasco, Siria

Destino: Jena, Alemania

No soy infeliz, pero he aprendido a tener miedo de tener esperanza. La vida me ha enseñado que nuestro destino no está en nuestras manos y que incluso los pasos pequeños requieren mucha fuerza. Este año me he esforzado por conseguir mi mayor objetivo en la vida: estudiar Medicina y ayudar a los que lo necesitan. Volveré a solicitar el acceso en primavera. Cruzo los dedos. / EVA THÖNE (DER SPIEGEL)