"En Venezuela se puede dar plata a un juez"

EL PAÍS ha tenido acceso a las conversaciones entre los integrantes de la trama y Pablo Laplana, exdirector de la Oficina Internacional de la Banca Privada d'Andorra (BPA). En esta entidad, el grupo depositó 2.000 millones de euros supuestamente procedentes del cobro de comisiones de compañías que recibieron contratos de PDVSA.

Los pinchazos revelan que Diego Salazar, primo del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, barajó sobornar a policías europeos y que ya recurrió a la compra de voluntades en Venezuela.

El hombre de confianza de Salazar, Luis Mariano Rodríguez, confesó los planes de este último para frustrar las pesquisas al exdirectivo de BPA Pablo Laplana. La conversación se desarrolló el 5 de diciembre de 2012.

“¿Qué hizo Diego (Salazar)? Llamó a unos policías y les dio 80.000 euros”

Luis Mariano Rodríguez: "Cuando nosotros cobramos una factura grande en bolívares en un banco de acá y nos vino la policía ¿Qué hizo Diego? (Salazar) Llamó a unos amigos policías y les dio en aquel entonces 80.000 dólares. Sí, los mandó, los 80.000 dólares. Vino la policía y cerró el caso”.

Rodríguez ironiza después sobre la falta de diligencia del ministerio público venezolano. "Esta Fiscalía no es una Fiscalía de Alemania… ja, ja, ja". Y añade: "Esto es como decimos aquí… un cogeculo".

En otro momento de la charla, Rodríguez confiesa que Salazar barajó sobornar a agentes europeos cuando descubrió que estaba siendo investigado en Andorra en la denominada Operación Petróleo. El ejecutivo del banco le aconsejó no hacerlo.

"Esta Fiscalía no es una Fiscalía de Alemania. Ja, ja, ja. Esto es un cogeculo", afirmó un miembro de la trama

- L.M.R.: “Diego quiere hacer esto de la misma forma que en Venezuela y esa vaina no se hace…”

-Pablo Laplana: No, no, no…

- L. M. R.: Europa tiene un procedimiento. Allá podrás arreglar a algún juez, podrás darle plata, podrás sobornar a alguien, puedes hacer lo que tú quieras, pero es muy…muy pocas veces ocurre, eso no es fácil.

- P. L. : No, no, no es fácil.

La red se refiere a Salazar en las grabaciones como El señor de los relojes, en alusión a la debilidad que sentía el primo del exministro Ramírez por estos complementos. Y es que Salazar se gastó 1,7 millones en 2011 en 93 relojes Rolex y Cartier de oro.

Las conversaciones revelan que Rodríguez, hombre de confianza de Salazar, maniobró para abrir cuentas en Suiza después de que la juez de Andorra ordenara el bloqueo de sus depósitos. La trama barajó cobrar en el país helvético el dinero de "unos chinos". Las pesquisas apuntan a que la mayor parte de las empresas que abonaron comisiones para percibir contratos de PDVSA procedían del gigante asiático.

El exdirectivo de la BPA propuso a Rodríguez abrir una cuenta en Panamá para cobrar estos fondos. "Nosotros ya conocemos la operativa de los chinos y a nivel de compliance [prevención del blanqueo], ya la tienes aprobada por el banco. Te lo digo por agilidad, los suizos que son muy suizos, se ponen cuadriculados, pues me lo dices y miro la posibilidad de abrírtelo en Panamá", sugirió en diciembre de 2012 Laplana a Rodríguez.

Los investigadores creen que este directivo de la BPA ideó la "planificación fiscal" de Salazar y Rodríguez, una madeja societaria en Panamá. Este periódico no ha logrado localizar a Laplana para recabar su versión.

La Policía de Andorra concluye en un informe que el dinero que manejó la trama -2.000 millones de euros-, proviene supuestamente de cobros de empresas chinas que ejecutaron obras públicas en Venezuela.

Las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado año regía el secreto bancario, intervinieron en marzo de 2015 la BPA.

