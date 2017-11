El laboratorio criminal de Roma

El caso del escritor Roberto Saviano, condenado a llevar una escolta de cinco carabinieri día y noche por sus revelaciones sobre los clanes de la Camorra en Gomorra, no es único en Italia. Menos mediáticos pero con un coste personal similar por ejercer su profesión libremente, se encuentran otros periodistas como Lirio Abbate, excelente cronista de L'Espresso que radiografió la distribución del territorio romano por clanes, o Federica Angeli, una valiente reportera de Repubblica que destapó una parte fundamental del caso de Ostia. Ha recibido amenazas, intentos de agresión e intimidaciones constantes.

Todo empezó con una escucha policial donde Armando Spada hablaba con el director de la oficicina técnica de Ostia, Aldo Papalini. “Le decía que le diera el kiosko de uno al que habían matado. En Ostia hay 71 kioskos. Fui buscándole hasta que encontré Orsa Maggiore, uno de los más bonitos. Estudié la sociedad y estaba ahí el yerno de Armando Spada, también el líder de Casapound y uno de la marina militar”, recuerda.

Angeli vive justo encima de uno de los bares relacionados con las tramas, se fue a ver al jefe del clan con una cámara. “Me encerró dos horas en una habitación diciéndome que le tenía que dar la grabación o no salía viva. Que me mataban, que mandan ellos y que él tenía a todas las fuerzas del orden y la política compradas. Después de dos horas, sus matones obligaron a los dos operadores de a borrarlo todo y me dijo que si contaba algo yo mis hijos estábamos muertos”.

La periodista sisuió con la investigación, que debía publicarse el 20 de julio de 2016. Pero el 16 se produjo un tiroteo justo debajo de su casa y se convirtió en la única testigo ocular. Carmine Spada (actualmente encerrado bajo el 41 Bis) y Ottavio Spada le propinaron 30 cuchilladas en el tórax a uno miembros de los Triassi y cuatro en el cuello a otro. Estos respondieron disparando contra Ottavio, que recibió una bala en el pecho. Los Spada vuelven a amenazar a la periodista, que seis horas después pasó a llevar escolta indefinidamente.