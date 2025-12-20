35 regalos para estas navidades que son puro diseño

Joe Colombo, el grupo Memphis o talentos más recientes como Mickaël Koska y Natalia Criado son algunos de los nombres propios que forman parte de esta lista de deseos con la que sorprender a cualquier esteta

“No tengas nada en casa que no consideres útil o bello”. El diseñador polifacético y ​ fundador del movimiento Arts & Crafts,​ William Morris, defendió toda su vida la importancia de rodearse de artesanía y objetos únicos frente a los productos fabricados en masa. Esa misma vocación esteticista del británico nos ha acompañado en esta selección de regalos para las próximas festividades, con el sello de autor como guía.

En esta lista de deseos encontrará todo tipo de objetos con un alto componente de diseño, ya sea desde pequeñas obras de arte –tanto literal como metafóricamente en forma de una lámpara escultura o un reloj que evoca el polvo de diamante– a artilugios que siempre nos hará la vida más sencilla (sin escatimar en elegancia), ya sea una cafetera automática de espresso, un proyector de última generación o una bolsa de piel para las herramientas.

La moda también juegan un papel importante en esta carta; no faltará una partida de backgammon con la alta costura, el perfume que acompañó hasta sus últimos días a una leyenda, o una bolsa todoterreno para este invierno. La dosis de artesanía –como siempre recomendaba Morris– está más que garantizada en la mesa, donde la porcelana o el acero pulido comparten asiento con nombres propios del diseño XX como el de Joe Colombo, protagonista de la última reedición de Cassina.

1. Nueva FollowMe, de Marset

Esta lámpara de 2014 diseñada por Inma Bermúdez para la marca catalana marcó un antes y un después en la iluminación portátil sin cables. Más de una década después, Marset edita una nueva versión más tecnológica manteniendo la esencia de la original y con una campaña visual en manos de sus artistas y fotógrafos favoritos como la que firma el holandés Woody Bos (en la imagen).

2. Hueveras, de Sardinero y Sánchez

Detrás de Sardinero y Sánchez están la artista plástica Silvia Sardinero y la diseñadora Ana Sánchez, un proyecto dedicado a la creación y curación de piezas únicas en torno a la mesa como estas hueveras fabricadas a mano en cerámica azul esmaltada.

3. Escala Side Table, de Curated by

Una sencilla escalera transforma una mesa auxiliar en una pieza escultórica de acero pulido en la mente de este colectivo creativo afincado en Barcelona, autores de objetos atemporales donde prima un excelso diseño.

4. ‘Anchorage’, de Peter Shire para Memphis Milano

El ceramista y diseñador estadounidense, asociado durante décadas al grupo Memphis, ideó en 1982 esta pieza con forma de tetera en un ejercicio sublime de equilibrio pop.

RICCARDO GASPERONI

5. Copas Sferico, Karakter x Cassina

Detrás de su curvatura muestra no podría estar otro nombre que el del italiano Joe Colombo. Esta serie fabricada en cristal transparente, soplado a boca sin plomo, está editada de nuevo por Cassina.

6. Bolsa Paper, de BIMBA Y LOLA

El gran lanzamiento de la firma española en materia de accesorios para el 2025 aumenta ahora su tamaño con la misma estructura envolvente y libre de costuras para llevarlo a todas partes.

7. Vela ‘Black Sesame’, de Loewe

Su fragancia exótica y especiada es capaz de evocar las semillas milenarias del sésamo y su aroma intensamente salado, que redondea las notas de caramelo tostado.

8. Reloj True Square Open Heart, de Rado

Su caja monobloque de cerámica nívea y pulida dice capturar la pureza del invierno en nuestra muñeca, decorada con un acabado granulado que simula el polvo de diamante.

studio1

9. Backgammon, de Celine

Los fans del patrón Triomphe de la firma francesa podrán calmar sus deseos, incluso, en una partida de backgammon con este juego en piel de becerro con detalles dorados.

10. Bufanda Matisse, de Thinking Mu

Una gustosa bufanda (o manta, según queramos) tejida a mano en la lana y mohair no podía falta en esta lista.

11. Jarra simple Coffee, de Natalia Criado

Cada objeto que diseña la artista colombiana resulta hipnótico con su pureza y aparente simplicidad, como esta jarra para servir el café esculpida en latón chapado en Italia.

12. Vela La Tatuese, de Volonté Bougie

El almizcle y el sándalo cálido se funde con un cremoso praliné en esta vela que invita a saborear su aroma. Las suaves notas de pachulí y la rosa turca proyecta una luz tranquila con la que desconectar en las próximas fiestas.

13. Conjunto de lámparas colgantes, de Mickaël Koska x Glustin Luminaires

Nacido en Marsella en 1987, Mickaël Koska capitanea la nueva ola de artesanos de la luz en Francia con diseños como este trío tubular para la firma de luminarias Glustin. Pintadas a mano, aúnan presente con la estética space age de los años sesenta.

14. Moneta Moonphase, de Frederique Constant

El canto de una moneda que inspira su nombre se refleja en el bisel interior del afamado diseño de la relojera suiza, reconocible por el movimiento de cuarzo y su elegante caja de 37 mm. Esta nueva versión es la primera en equiparse con un brazalete de malla milanesa de acero inoxidable.

15. Pimentero Laura, de Sessùn Alma

Atelier 365 firma este objeto irregular e imperfecto elaborado a mano con restos de madera en Bruselas, en un ejercicio notorio de upcycling creativo.

16. Pack, de Nurr x LaCasa

El arte de envolver y almacenar objetos con una tela japonesa conocido como furoshiki es el punto de partida de esta colaboración entre la firma zaragozana y los turrones LaCasa. Cada pañuelo elaborado con tejidos sobrantes de Nurr envuelven varias tabletas en edición limitada de este pack, que destinará los beneficios recaudados a bancos de alimentos. Disponible en su pop up de Zaragoza del 18 al 20 de diciembre (C. de Sta. Joaquina de Vedruna, 5).

17. Frutero, de Maison Pichon x Les Composantes

Este colectivo del sur de Francia modela la cerámica a su antojo con recuerdo a los talleres provenzales en diseños como este jarrón de cocina, esmaltado en tres colores.

18. Mochila Basketball Pak’r, de Eastpak

La colaboración oficial con la NBA de la firma de viaje rinde homenaje a este deporte con diseños recién salidos de la cancha como esta mochila, que incluye una red para llevar la pelota de baloncesto a todas partes. Está fabricada en un material hidrófugo para mantener todas nuestras pertenencias libres de humedad.

19. Mesa auxiliar Octavia, de Kave Home

La curva libre de salientes y la madera de fresno crean un perfecto match en esta mesita de noche de tintes nórdicos.

20. Bolsa para herramientas, de Zara Home

En ese propósito de Año Nuevo que puede ser aventurarse al bricolaje casero, nada como el estímulo de una cuidada bolsa de piel con herramientas de carpintero para ponerlo en práctica.

21. Tazas, de Westwing x Meissen

La segunda colaboración de Westwing con la firma de porcelana convierte el desayuno en una obra de arte con una colección de 27 tazas en edición limitada, que incluyen todas las letras del abecedario en diferentes diseños esmaltados a mano.

22. Proyector Horizon 20 Max 4K, de Xgimi

Es el gadget de culto en cuestión de proyectores, tanto por su diseño en color gris elefante que nos traslada a los años noventa, como por sus virtudes tecnológicas. Aclamado por abrazar la máxima nitidez desde cualquier ángulo y sin distorsiones, cuenta con un motor láser triple RGB X-Master y lleva incorporado Google TV, con acceso instantáneo a streaming y control por voz sin necesidad de mandos remotos.

23. Vela Black Pearls, de Baobab

En 2002, los fundadores de esta marca belga se dejaron inspirar por los paisajes de África donde vivían para crear sus primeras velas aromáticas fabricadas artesanalmente. Acompañadas del noble oficio del vidrio soplado a mano, cuentan con hipnóticos perfumes en mecha como el de Black Pearls, un encuentro potente a la vez que sutil del jengibre y la rosa negra con notas refrescantes de pomelo.

24. Sillón Dyvlinge, de IKEA

Este asiento giratorio de cinco patas apareció por primera vez en el catálogo de la marca sueca en 1967 como un sillón antiestrés con el nombre de MILA. Diseñado por Gillis Lundgren, reaparece ahora en la colección Nytillverkad como DYVLINGE y en colores tan pop como el naranja o verde hierba.

25. Cuadro Le Vase Et L’Orange, de LRNCE

Zellige es un azulejo barro esmaltado que se fabrica en Marruecos desde el siglo X, por el que la arcilla se moldea a mano antes de cocerla en los hornos. La firma fundada por la diseñadora belga Laurence Leenaert, y arraigada en Marrakech, mantiene este legado artesanal en piezas decorativas como esta, con una cobertura de vidriado que se ensambla sobre un mosaico de cemento.

26. Reloj Hint of Pine, de Swatch

Pieza integrante de la colección Holiday que cada año formula la marca suiza, este reloj ultrafino hace un guiño a su nombre –indicio de pino, en castellano– en la esfera verde oscuro con una caja de acero inoxidable que se complementa con una correa texturizada en el mismo color.

27. Bois d’Encens, de Armani Privé

Esta fue la fragancia que usó a diario Giorgio Armani. Entre los más de 25 perfumes que integran Armani Privé –la colección de perfumes de alta costura de la firma italiana– fue su aroma más personal, con el incienso blanco de Somalia como principal ingrediente. Un recuerdo olfativo de las horas que pasaba con su abuela en la iglesia de su pueblo natal de Piacenza.

28. Set de cubiertos para el queso, de Loberon

Gracias a fenómenos como el de la tienda Formaje, el queso se ha convertido en un modo de entender la vida, acompañado de un minucioso ritual a la hora de llevarlo a la mesa. Este cuidado trío de cuchillos en acero inoxidable y de apariencia vintage ayudarán a esta misión.

29. Vela Sapin, de Diptyque Paris

Tras artistas se esconde detrás de este cuento navideño que envuelve a su icónica vela con aroma a pino recién cortado, ambientado en el corazón de Saint-Germain-des-Prés. Por un lado, el poeta el Victor Pouchet puso palabras a esta fábula de invierno, ilustrado por el librero parisino Vincent Puente, mientras la artista Inès Mélia cerró el círculo tratando la vela como un objeto de arte poético.

30. Pulsera rígida, de UNO de 50

El clásico clavo de la marca nacida en Madrid a finales de los años noventa se reinventa con un diseño rígido y en espiral, bañado en oro de 18 quilates. Ese carácter irregular se remata con un muelle central que aporta textura, sin olvidar la pátina industrial tan de Uno de 50.

31. Zapato Dean, de Camper

Vestido de lunares y con la suela XL Extralight® EVA que aplaca la pisada, este diseño se inspira en el flamenco y su vestimenta en un adelanto de la colección de la firma mallorquina para la próxima primavera.

32. Brut Impérial, de Moët & Chandon

La siempre esperada edición navideña de Moët & Chandon apuesta este año todas sus cartas al rojo, en un sentido homenaje al art de vivre parisino y las lujosas vitrinas de la Place Vendôme. Disponibles en unidades limitadas en los centros de El Club del Gourmet y en su página web.

33. Lámpara de mesa Moor, de Lisa Allegra

Cofundadora de Clay Studio, la diseñadora parisina afincada en Barcelona desde 2017 experimenta con las nociones de equilibrio y contraste que ofrece la cerámica en piezas como las lámparas Moor. Integrante de su firma homónima de muebles y luminarias, la esfera de cristal blanco que sobresale sutilmente difunde una luz suave y tenue, en contraste con esmaltes como el rosa empolvado.

34. Libro ‘Kaos’. de Albert Jackson (Taschen)

Esta gran retrospectiva en papel sobre el fotógrafo escocés arranca con el primer retrato que marcó un hito en su carrera: Alfred Hitchcock sosteniendo un ganso desplumado en en la edición navideña de Harper’s Bazaar de 1973. Desde entonces, esa intensidad contenida y la poesía visual que acompaña a su obra han sido las señas de identidad de uno de los fotógrafos de celebridades más aclamados de la historia contemporánea, con retratos para la posteridad como los de David Bowie, Steve Jobs o Andy Warhol.

35. Cafetera espresso KF8, de KitchenAid

Para baristas empedernidos, el diseño compacto con pantalla a color de esta máquina de grano permite personalizar la bebida de espresso y preparar hasta 22 tazas con una sola recarga. Cuenta además con un modo de leche vegetal para redondear la experiencia de café de especialidad.