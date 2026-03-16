Jane Fonda critica a Barbra Streisand por presentar el homenaje a Robert Redford en los Oscar: “Yo tenía mucho más que decir”

Tras la gala, Fonda aseguró no entender por qué Streisand había sido la encargada del ‘in memoriam’ cuando había hecho una sola película con el fallecido actor, mientras que ella filmó cuatro con él

Una cierta guerra entre glorias de la interpretación se fragua en Hollywood. El domingo por la noche, uno de los momentos más emotivos de los Oscar fue el in memoriam, con los vídeos y discursos dedicados a los fallecidos durante el pasado año. Rob Reiner y su esposa, Michelle, tuvieron unas bonitas palabras a cargo de su buen amigo Billy Crystal. La actriz Rachel McAdams recordó a su colega Diane Keaton. Y Barbra Streisand cerró los 15 minutos de homenajes con unas palabras a su amigo Robert Redford o, como ella aseguró que solía llamarle, Bob. Para rematar, cantó un fragmento de la canción The Way We Were, de la película Tal como éramos. Sin embargo, no todos parecen estar demasiados felices por ese tributo, y lo han hecho ver públicamente.

Es el caso de la también actriz Jane Fonda, que en la fiesta posterior a la gala, la celebrada por la revista Vanity Fair, no dudó en quejarse de que Streisand fuera la encargada de presentar ese segmento. La actriz, de 88 años, se paró ante las cámaras del programa Entertainment Tonight y habló precisamente de ello. De hecho, primero le preguntaron acerca del homenaje a Diane Keaton. “Querría... ah, ese no lo he visto”, contestó, en lo que parecía una clara intención de hablar de otra cosa. “Pero su muerte me afectó mucho. Hemos perdido a mucha gente con talento este año”, comentaba, tratando de tirar del hilo.

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Cuando el presentador le va a preguntar sobre otra cuestión (“Cuéntame el secreto sobre...”, arranca), ella no duda en volver al tema. “Querría saber cómo pudo llegar Streisand ahí arriba a hacer eso por Redford”, afirma, seria y gesticulando. “Ella sólo hizo una película con él, ¡yo hice cuatro!“, asegura. ”Yo tenía mucho más que decir". Fonda y Redford hicieron, efectivamente, cuatro películas juntos a lo largo de su carrera. Dos de ellas muy seguidas, La jauría humana y sobre todo el gran éxito popular Descalzos por el parque, en 1966 y 1967; una tercera, El jinete eléctrico, llegó una década después, en 1979; y con Nosotros en la noche, de 2017, intentaron recuperar el encanto de aquel romance de recién casados de su segundo título juntos.

Barbra Streisand, durante el tributo a Robert Redford en los Oscar celebrados el 15 de marzo de 2026. Robert Gauthier (Los Angeles Times via Getty Imag)

Al ser preguntada sobre cómo era su relación con él, la actriz —que llevaba una chapa en la solapa en la que se leía “Bloquead la fusión”, en referencia a la posible futura unión empresarial de Warner y Paramount— ríe y afirma: “Siempre estuve enamorada de él. Era el ser humano más hermoso sobre la Tierra, y tenía unos enormes valores. E hizo mucho por el cine, cambió las películas, elevó el cine independiente”.

Por su parte, Streisand, de 83 años y que recibirá la próxima Palma de Oro de honor en el festival de Cannes, según se ha sabido recientemente, no ha hecho comentarios al respecto, al menos por el momento. La intérprete comentó sobre el escenario que su amigo, en un principio, no quiso participar en Tal como éramos, el título dirigido por Sydney Pollack que ambos protagonizaron en 1973. “Lo rechazó porque decía que el personaje carecía de carácter, que no defendía nada. Y tenía razón. Tras muchos borradores, Bob finalmente aceptó hacerlo. Era un actor brillante y sutil. Y lo pasamos de maravilla interactuando el uno con el otro, porque nunca sabíamos muy bien qué iba a hacer el otro en escena”, explicaba.

“Era un cowboy intelectual”, comentó, con una sonrisa triste, Streisand sobre él. “Ahora le echo de menos más que nunca, aunque le encantara meterse conmigo”, aseguraba, explicando que su querido Bob siempre la hacía reír y que pasaban mucho tiempo al teléfono hablando “sobre política, arte”. “En la última nota que le escribí le dije cuánto le quería”.