El emotivo homenaje de Barbra Streisand a Robert Redford en los Oscar: “Era un vaquero intelectual”

Barbra Steisand, durante el homenaje a Robert Redford en el 'In Memoriam' de la gala de los Oscar, el domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Angeles.

Barbra Streisand ha vuelto a interpretar trece años después The Way We Were (’Tal como éramos) en una gala de los Oscar. La actriz y cantante rindió un emotivo y esperado homenaje a Robert Redford, fallecido a los 89 años el pasado septiembre, durante la 98ª edición de los galardones, que se celebra este domingo en Los Ángeles.

Barbra Steisand, en el escenario del Teatro Dolby durante el homenaje a Robert Redford en la gala de los Oscar. Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)

Streisand apareció tras el tradicional In memoriam que la Academia de Hollywood dedica a los cineastas fallecidos en los últimos 12 meses y primero quiso agradecer Redford sus años de amistad. “Él era brillante (...) defendió la libertad de prensa, protegió el medio ambiente e impulsó las nuevas voces”, dijo en un discurso en el que también celebró alguno de los logros del actor, como el de la creación del Instituto Sundance, para promover el cine independiente. Movistar Plus, que retransmite la gala en España, compartió el momento de la actuación:

“La última nota que le mandé a él terminaba con un: ‘Yo también te quiero”, recordó la cantante, muy emocionada y al borde del llanto. “Era reflexivo y audaz. Yo lo llamaba un vaquero intelectual que abrió su propio camino”, señaló.

Acto seguido, Streisand cantó, de forma entrecortada, un fragmento de la canción de The Way We Were, tema principal de Tal como éramos, la película que rodaron juntos en 1973, interpretación que recibió una fuerte ovación del público en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La cantante y actriz protagonizó junto a Redford esta película mítica de la historia del cine, que ganó dos Oscar, a mejor banda sonora y a mejor canción, por el precioso tema interpretado por Streisand.

Barbra Steisand, durante el tributo a Robert Redford. Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)

La última vez que la cantante actuó en los Oscar fue en 2013, cuando interpretó precisamente The Way We Were también durante el In memoriam, en homenaje al fallecido compositor Marvin Hamlisch, que se encargó de la banda sonora del filme junto a Alan Bergman y Marilyn Bergman. Redford falleció el pasado 16 de septiembre a los 89 años y Streisand publicó un emotivo mensaje en Instagram, acompañado de una fotografía de los dos durante el rodaje del filme.

Además, el icónico comediante Billy Crystal rindió homenaje este domingo al influyente director, actor y activista estadounidense Rob Reiner y a su mujer Michelle Reiner, asesinados el pasado diciembre por uno de sus hijos. Destaco el activimo de ambos y del cineasta dijo que fue una de las figuras más influyentes de Hollywood. Una quincena de estrellas de Hollywood le acompañaron en el escenario para completar el homenaje antes de el ‘In Memorian’.